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  2. Марица (Милево)

Иван Кочев: Труден мач, заслужено спечелихме

  • 1 ное 2026 | 13:21
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Иван Кочев: Труден мач, заслужено спечелихме

Марица (Милево) се наложи с 2:0 у дома над Розова долина (Казанлък). Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) се справи с „розите“
Марица (Милево) се справи с „розите“

Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Труден мач, но се справихме срещу много добре организиран отбор, който играе доста компактно в защита. През първото полувреме ни бе по-трудно да пробием отбраната им, но в крайна сметка намерихме път към вратата и заслужено спечелихме. Имах някои проблеми с липсващи футболисти – двойката централни защитници Стоян Митев и Михаил Митев остана на резервната скамейка, а Ангел Здравчев пропусна срещата. Винаги съм казвал, че това дава възможност да правя ротации и всички футболисти да получат шанс за изява. Благодаря им за днешното поведение, защото вложиха доста старание и усилия, за да спечелим нови три точки. Искам Марица (Милево) да има облик и се стараем да го изграждаме с всеки изминал мач. Искам да побеждаваме и да се държим в челото на класирането“.

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