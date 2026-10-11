Марица (Милево) разби Загорец като гост

Марица (Милево) записа пореден успех, този път с категоричното 4:0 като гост срещу Загорец (Нова Загора).

“Победихме добър съперник с добър треньор и добри футболисти. Загорец винаги е бил един от коравите отбори в групата, особено на собствен терен. Пропуснахме да отбележим още в 3-ата минута, макар че в 5-ата минута домакините също изпуснаха чисто положение”, започна Иван Кочев пред официалния сайт на Марица (Милево).

“След тази размяна на две ситуации в началото, до края на мача ние абсолютно диктувахме темпото. Играхме на бързи обороти, отбелязахме хубави голове след добри атаки. Радвам се, че в последните ни 3 мача реализирахме 13 гола, като в двете си последни гостувания не допуснахме нито един. Това говори за отговорна работа и дисциплина”, добави наставникът на тима.

“Благодаря на Емил Велев-Кокала за жеста, който направи към нас. Аматьорският национален отбор вече е на лагер в Банско, но позволиха на нашия футболист – Георги Михайлов, да остане днес и да играе в Нова Загора. Така правят футболните хора. Още веднъж благодаря за постъпката”, завърши Иван Кочев.

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