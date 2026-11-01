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Шеф на Локомотив (Мездра): Тенденциозното съдийство направи мача нервен и оказа влияние върху крайния му резултат в Павликени

  • 1 ное 2026 | 12:29
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Шеф на Локомотив (Мездра): Тенденциозното съдийство направи мача нервен и оказа влияние върху крайния му резултат в Павликени

2:2 приключиха в Павликени, едноименния тим и Локомотив (Мездра). Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига.

Голове и червени картони за хикс в Павликени
Голове и червени картони за хикс в Павликени

Андриян Димитров, спортен директор на Локомотив (Мездра) коментира пред Sportal.bg.

„Тенденциозното съдийство направи мача нервен и оказа влияние върху крайния му резултат. Първият гол на домакините стана след като нападателят им фаулира на големия пенал нашият вратар, който изпусна топката. Стъпи му на ръцете, но не последва сигнал и играчът им се озова сам срещу вратата. Всичко това се случи пред пред очите на неадекватния съдия.

При друга ситуация нападателят ни Васил Калоянов беше сам срещу вратаря им и като овладя топката, беше бутнат в гърба. Тишина – нито дузпа, нито червен картон. При друга ситуация вдигна втори жълт и червен картон на наш футболист. Отстраненият все още е на терена, докато фаулът е изпълнен светкавично и при разиграването, Павликети вкара изравнителния си гол – 2:2. Имаше и други подобни неадекватни отсъждания. Запознал съм съответните началници на съдията и след като изгледат записа ще настоявам за изваждане на цялата съдийска бригада от съдийството. Апелът ми е към шефа на Съдийската комисия да обърне внимание на реферите, защото те с тенденциозните си отсъждания предрешават мачовете. В три от общо петте двубоя от изминалия кръг имаше същите проблемите, като тези които коментирам в Павликени. Две години не съм казал нищо срещу съдийството. През този период, сме имали някои претенции, но сме си премълчавали. Вече чашата преля. Уважавам и съм отлични професионални отношения с ръководството на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново. Както казах, претенциите ми са към председателят на Съдийската комисия. Надявам се, че ще вземе необходимите мерки. Нека футболистите да разрешават споровете, кой е по-добър на терена“.   

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