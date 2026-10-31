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Голове и червени картони за хикс в Павликени

  • 31 окт 2026 | 19:21
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Голове и червени картони за хикс в Павликени

2:2 приключиха в Павликени, едноименния тим и Локомотив (Мездра). Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Стана напрегната битка. Валдемар Асенов даде преднина на „железничарите“ като вкара дузпа, отсъдена половин час след началото. Той удвои и десетина минути след почивката. Домакините не се предадоха. Борислав Стоянов върна интригата с попадение в 67-ата минута. След това Виктор Иванов от гостите извърши нарушение и съдията му вдигна втори жълт и червен картон. В 80-ата минута настана суматоха пред вратата на Локомотив, при която Кристиян Дечев изравни резултата. После футболистите на Павликени пропуснаха да стигнат и до победен обрат. Накрая капитана им Йордан Йорданов получи втори жълт и червен картон.

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