Пирин възкръсна в Мездра! "Орлетата" продължават напред за Купата след грандиозен обрат

Намиращият се в изключително трудна ситуация Пирин най-после намери повод да се усмихне. "Орлетата" осъществиха грандиозен обрат срещу Локомотив (Мездра) и продължават напред в турнира Sesame Купа на България.

"Железничарите" поведоха с 2:0 с голове на Валдемар Лашков (12') и Васил Калоянов (68') и се виждаха като сигурни победители, но гостите от Благоевград не бяха казали последната си дума. Ивайло Иванов върна надеждите на Пирин в 71-вата минута, а само 120 секунди Станислав Костов възстанови равенството.

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Двубоят влезе в продължения, а там големият герой за "орлетата" беше Кирил Пецев, който оформи крайния резултат на стадиона в Мездра.

Това е първи успех за отбора на Петър Костурков през този сезон. Припомняме, че благоевградчани все още нямат спечелена точка след първите си 11 срещи във Втора лига, а тази победа може да донесе нужното самочувствие на играчите и ситуацията в клуба да се подобри.

В следващия кръг Пирин ще приеме Хебър на стадион "Христо Ботев".

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