Локо (Мездра) подчини дубъла на Спартак (Плевен)

Локомотив (Мездра) надви у дома Спартак II (Плевен) с 3:2. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига. Домакините започнаха по-активно. Сергей Георгиев и Ивайло Тодоров отправиха по един опасен удар, но плевенския страж Кристиян Митков се справи. Той не успя обаче в 27-ата минута, когато Васил Калоянов центрира и Валдемар Асенов откри резултата.

След десетина минути, гостите отвърнаха с попадението на Радослав Георгиев, който се възползва от подаване на Ивелин Николаев. До края на първата част, „железничарите“ създадоха още няколко положения. Калоянов пропиля най-чистото. Плевенчани взеха инициативата веднага след почивката. Създадоха няколко възможности за гол. При едната, Мишел Таиров проведе самостоятелен рейд, излъга вратаря, търкулна топката към мрежата, но Теодор Симеонов я изби. В 66-ата минута Николаев вкара за обрата – 1:2. След 180 секунди обаче Сергей Георгиев изравни отблизо. Развръзката настъпи в 77-ата минута, когато влезлия като резерва Браиан Асенов подаде и Калоянов вкара с глава.

Снимки: ОФК Локомотив Мездра - фейсбук

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