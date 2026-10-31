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Хорхе Мартин: Просто не бях достатъчно бърз, за да си заслужава този риск

  • 31 окт 2026 | 11:40
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Хорхе Мартин преустанови участието си в уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP след края на втората свободна тренировка на „Сепанг“ по-рано днес.

Малко след това пилотът на Априлия застана пред медиите, за да обясни това тежко решение, което той и екипът му трябваше да вземат. То се дължи на огромни дискомфорт в дясната китка, която Мартинатора счупи при падането си в спринта в Австралия преди само седмица.

Въпреки тази сериозна травма испанецът направи опит да участва на „Сепанг“, но самият той каза, че рискът е бил твърде голям, за да продължи да кара на малайзийското трасе. Сега Мартин ще се отдаде на почивка, а неговата цел ще бъде да се завърне за Гран При на Катар следващата седмица, ако състезателният уикенд на „Лусайл“ се проведе.

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„Още вчера ми беше много трудно, но поне виждах, че ако натисна, мога да бъда бърз. Проблемът днес беше, че рискът, който поемах, беше прекалено голям спрямо скоростта, която успявах да постигна на пистата. Просто не бях достатъчно бърз, за да си заслужава този риск.

„Ако бях малко по-конкурентоспособен и по-близо до водещите пилоти, може би щях да съм готов да рискувам падане или да изтърпя болката. Но усетих, че нямам достатъчно сила и контрол върху ръката си. Затова реших, че най-добрият вариант е да спра.

„Смятам, че рискът беше прекалено голям и не исках да допусна тежко падане заради състоянието си. Сега ще се опитам да си почина, да премина през всички възможни процедури за възстановяване през седмицата и да пробвам отново в Катар. Това е планът.

„Мнението на лекарите ми е съвсем ясно. Казаха ми да опитам да карам в Катар, така че ще го направя. Що се отнася до представянето на Марк тук, приемам, че той ще спечели 37 точки, така че това изобщо не ме притеснява.

„За мен е по-важно да продължа да се боря до самия край. Не само заради себе си или шампионата, но и заради хората около мен и моя отбор. Мисля, че съм длъжен поне да опитам.

„Разбира се, понякога в живота, дори когато дадеш всичко от себе си, нещата просто не се получават. Ако стане така, ще го приема. Но искам да покажа на всички, че ще се боря до последно“, коментира Мартин.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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