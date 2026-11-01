Марк Маркес: Направих перфектно състезание

Марк Маркес заяви след победата си в Гран При на Малайзия, че е направил перфектно състезание на „Сепанг“, в което той практически води от старта до финала.

🔊 @marcmarquez93's celebrations get LOUD #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/GHQavrL78j — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

Световният шампион излезе начело още в първия завой, когато изпревари брат си Алекс, след което отрази една негова атака в четвъртата крива. От този момент до финала на дистанцията от 20 обиколки заводският пилот на Дукати беше непоклатим на първото място и завоюва своята едва трета победа в Малайзия и първа такава от 2018 година насам.

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„Когато денят настъпи, ти трябва да си свършиш работата. През целия уикенд бях много концентриран. Още от първата свободна тренировка започнах да карам като на тайм атака. След това се опитах да намеря лимита в тренировките, защото знаех, че е време да се рискува. Направих го, направих перфектно състезание. Много съм доволен, но манталитетът ми няма да се промени, оставам фокусиран и ще продължа да натискам. Не остават много състезания, но ще има още много моменти, така че трябва да сме много концентрирани“, коментира световният шампион.

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Снимки: Gettyimages