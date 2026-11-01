Петър Кюмюрджиев: Доволен съм от резултата, а не толкова от играта

ФК Созопол победи с 2:1 Загорец (Нова Загора) в мач от 13 кръг на Югоизточната Трета лига. Ето какво каза старши треньорът Петър Кюмюрджиев след края на двубоя.

„Доволен съм от резултата, но не толкова от играта. Важни бяха трите точки срещу много стойностния отбор на Загорец, който на моменти игра по-добре от нас, но има и такива двубои“, коментира Кюмюрджиев пред официалния сайт на ФК Созопол.

„Сериозни проблеми ни налегнаха в последните дни от седмицата преди двубоя, така че за нас наистина трите точки бяха много важни и съм доволен, че успяхме да ги спечелим“, добави наставникът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google