Гигант подчини Созопол накрая

Гигант (Съединение) надви у дома едноименния тим на Созопол с 2:1. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Още в началото на мача попадение на домакините беше отменено заради засада, която от Гигант оспорваха. После Аурел Мусай разтресе мрежата на гостите. Те пък изравниха в края на първата част с гол на Пол Джуниор Нгатта. След почивката топката срещна гредата на вратата на Гигант. В 85-ата минута Християн Казаков донесе успеха отбора от Съединение след точно изпълнена дузпа, отсъждането на която гостите оспориха.

Снимка: ofkgigant.com

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