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Петър Кюмюрджиев преди мача със Загорец: Те са в Топ 3 по финансова стабилност, а ние залагаме на младите

  • 29 окт 2026 | 15:36
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Петър Кюмюрджиев преди мача със Загорец: Те са в Топ 3 по финансова стабилност, а ние залагаме на младите

ФК Созопол е домакин на Загорец (Нова Загора) в мач от 13 кръг на Югоизточната Трета лига. Срещата е в събота от 14:30 часа на стадиона в село Българово.

„Очаквам оспорван двубой срещу добър и балансиран отбор. Загорец несъмнено е един от най-опитните тимове в групата, като и тази година привлече опитни състезатели.

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За сметка на Загорец, ние залагаме на младостта и няма да се отклоним от нашата политика и насока за развитие. Даваме шанс на младите, за да може и да се развиват, но и да бъдат забелязани от други отбори“, коментира старши треньорът Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на ФК Созопол.

„Противникът ни е един от най-стабилните клубове от всякакво естество, включително и финансово – според мен по този показател са в Топ 3 на нашата група.

Надявам се да победим, няма с какво да се изненадаме. Надеждите ми са и теренът да е в прилично състояние, защото на него тренираме, на него играем и е натоварен максимално“, добави наставникът.

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