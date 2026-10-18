Кюмюрджиев: Дано така да играем и занапред, съдийството беше перфектно

Едноименният тим на Созопол надви в Пловдив, втория отбор на местния Локомотив с 2:1. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Созопол обърна дубъла на Локо (Пловдив)

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на созополския тим коментира пред клубния сайт.

„Изключително съм доволен от мача, като изключим първото полувреме, в което влязохме доста отпуснати и позволихме на съперника да поведе в резултата. През второто полувреме коригирахме ситуацията, реализирахме два гола, ударихме и греда, като имахме още доста положения. Иска ми се да виждам отбора да играе по този начин, както през второто полувреме. Поздравявам цялата съдийска бригада от Ямбол начело с Иван Петров и помощницте му – Стоян Зафиров и Николай Караджов. Искам реферите да ръководят, както в този мач, а не каквито бяха действията на страничните съдии в Крумовград в предишния кръг. Когато срещу нас е по-силен отбор – нека победи, аз не искам помощ. Но нека съдийството бъде обективно. Затова само похвали за Иван Петров и асистентите му, който показа, че е един от много добрите съдии в Трета лига – перфектно съдийство“.

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