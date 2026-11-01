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Ювентус посреща Наполи в дербито между севера и юга

  • 1 ное 2026 | 07:44
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Ювентус и Наполи се изправят един срещу друг на "Алианц Стейдиъм" в Торино в дербито от 10-ия кръг на италианската Серия А. Срещата е насрочена за 1 ноември 2026 г. от 21:45 ч., а главен съдия на двубоя ще бъде Симоне Соца.

Двата гранда влизат в мача с напълно идентичен актив в първенството. Наполи заема 8-о място с 14 точки от 9 изграни мача, баланс от 4 победи, 2 равенства и 3 загуби и голова разлика 17:11. Ювентус е непосредствено зад тях на 9-о място със същия брой точки (14) от 9 мача, постигнати след 4 победи, 2 равенства и 3 поражения при голова разлика 11:10.

В последния си шампионатен двубой Ювентус отстъпи като гост на Дженоа с 0:2, а преди това постигна успех с 0:2 срещу Лече. В турнира Лига Европа торинци завършиха 2:2 у дома с Рен, загубиха от Лацио с 0:3 в Серия А и надделяха над Селта с 2:1.

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Наполи пристига в Торино след убедителна победа с 4:1 над Монца като гост в миналия кръг. Преди това неаполитанци завършиха 3:3 срещу Рома, спечелиха с 4:3 срещу Бодьо/Глимт в Шампионската лига, претърпяха поражение от Венеция с 0:1 в първенството и загубиха от Виляреал с 1:3 в Европа.

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В последните 5 срещи между двата тима Наполи има предимство с 3 победи, Ювентус е записал 1 успех, а 1 двубой е завършил наравно. При последната им среща на 25 януари 2026 г. Ювентус победи Наполи у дома с 3:0. Преди това Наполи спечели два последователни домакински мача с по 2:1, а срещата в Торино през септември 2024 г. завърши без голове 0:0.

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Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети е изправен пред сериозни кадрови проблеми. Извън сметките поради контузии са Камил Грабара, Мехмет Зеки Челик, Мануел Локатели, Франсиско Консейсао, Кенан Йълдъз, Аркадиуш Милик, Кефрен Тюрам и Николас Гонсалес. Очаква се в предни позиции за "бианконерите" да стартират Рандал Коло Муани и Керим Алайбегович, подпомагани от халфовата линия, в която са включени Дъглас Луис, Андреа Камбиазо, Уестън Маккени и Папе Сар.

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Наполи, под ръководството на Марко Ландучи, също има състезатели с травми, сред които Костантино Фавазули, Алесандро Бонджорно, Беноа Бадиашил, Давид Нерес, Алисон Сантош, Леонардо Спинацола и Станислав Лоботка. В атака за гостите се очаква да действат Расмус Хойлунд, Матео Политано и Ноа Ланг, а в средата на терена да стартират Били Гилмор, Скот Мактоминей и Андре-Франк Замбо Ангиса.

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