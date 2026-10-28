Дженоа 0:0 Ювентус, начало на мача

Ювентус гостува на Дженоа в среща от междинния 9-и кръг в Серия "А". Двубоят на "Луиджи Ферарис" стартира в 21:45 часа, а резултатът до момента е 0:0. "Бинаконерите" ще търсят втори пореден успех на чужд терен, който може да ги изкачи на 6-о място в класирането. Дженоа се намира непосредствено над зоната на изпадащите и също се нуждае от положителен резултат.

През уикенда Юве надви с 2:0 Лече и се върна на пътя на победите след разочарованията срещу Каляри (1:1) и Лацио (0:3). Дженоа пък е в подем, след като в последното си домакинство спечели с 1:0 срещу Венеция.

Старши треньорът на домакините Даниеле Де Роси е заложил в предни позиции на Милутин Осмаич, а най-близо до него ще действат Витиня и Томазо Балданци. Тримата централни защитници пред Джъстин Бийлоу са Алесандро Маркандали, Лео Йостигор и Йохан Васкес.

📝 Gli undici Grifoni per #GenoaJuventus https://t.co/ISOr32Rcff — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 28, 2026

Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti da mister Luciano Spalletti 📜 @EASPORTSFC @easportsfcit #GenoaJuve https://t.co/20K7mHtxPU — JuventusFC (@juventusfc) October 28, 2026

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Снимки: Gettyimages