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Ядосаният Спалети събра Ювентус на извънреден лагер

  • 31 окт 2026 | 14:43
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Ядосаният Спалети събра Ювентус на извънреден лагер

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети заведе целия тим на извънреден тренировъчен лагер преди неделното дерби срещу Наполи, като към състава се присъединиха дори контузените състезатели. Според информация на „Тутоспорт“ отборът се е събрал в петък сутринта и ще остане заедно чак до отпътуването за „Алианц Стейдиъм“ за двубоя, който е от 21:45 часа.

Кенан Йълдъз, капитанът Мануел Локатели и Кефрен Тюрам, които се възстановяват от дългосрочни травми, също пристигнаха на клубната база „Континаса“, за да бъдат близо до съотборниците си. Единственият отсъстващ е Камил Грабара, който се намира в Полша след претърпяна операция на коляното.

Този ход е необичаен за 67-годишния наставник, който никога не е възприемал лагерите като наказателна мярка. За последно Спалети прибегна до подобен режим през април 2022 година начело на Наполи след допуснат обрат от два гола преднина до загуба с 2:3 от Емполи. Тогава изолацията бе по-лека и футболистите имаха право да се прибират у дома след вечеря, докато този път всички ще останат на едно място до самия мач в неделя.

Решението бе взето след поражението с 0:2 от Дженоа в сряда, за което Спалети се извини на привържениците. В момента Ювентус и Наполи делят еднакъв актив от по 14 точки.

Треньорът не е наложил строги вътрешни забрани, тъй като запазва доверие към футболистите си. Изданието отбелязва още, че единствено Глейсон Бремер и Франсиско Консейсао са били наказвани за дисциплинарни провинения в последно време.

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