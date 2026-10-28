Наполи разгроми Монца, Антов с първи минути през сезона

Наполи постигна убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Монца в двубой от деветия кръг на Серия „А“. Расмус Хойлунд сложи край на серията си от осем мача без гол, а за успеха на "партеноеите" се разписаха още Матео Политано, Рафа Марин и Кевин Де Бройне. Победата обаче беше помрачена от тежка на пръв поглед контузия на Станислав Лоботка. За домакините като резерва в 74-тата минута влезе Валентин Антов, за когото това беше дебют в първенството през сезона.

В класирането Наполи вече е на 6-о място с 14 точки, колкото имат още Ювентус и Фрозиноне. Монца е малко над зоната на изпадащите с актив от 7 точки.

Гостите откриха резултата в 10-ата минута, когато Джовани Ди Лоренцо изведе Хойлунд с отличен пас, а датският нападател преодоля вратаря на домакините. Това беше първото му попадение след осем поредни срещи без гол във всички турнири. Малко по-късно Наполи понесе сериозен удар. В 17-ата минута Лоботка беше принудително заменен, след като Рикардо Мангаш падна върху крака му и словашкият национал получи болезнена травма в глезена. Халфът напусна терена на носилка и беше откаран в болница за изследвания, а на негово място се появи Били Гилмор.

Монца успя да възстанови равенството в 43-тата минута. Джей Робинсън центрира отляво, а Густаво Варела засече топката с глава отблизо за 1:1.

Наполи обаче си върна преднината само три минути след почивката. Политано пресече неточно подаване на Мангаш, навлезе навътре и с прецизен удар изпрати топката в далечния ъгъл.

В 62-ата минута Рафа Марин покачи на 3:1 с глава след центриране на Политано от корнер. Само пет минути по-късно резервата Кевин Де Бройне оформи крайното 4:1, след като получи отлично подаване от Ноа Ланг и останал сам срещу вратаря, не сгреши.

Il Napoli si impone al Brianteo 🥶 #SerieAEnilive #MonzaNapoli https://t.co/VWkaXLaBI8 — Lega Serie A (@SerieA) October 28, 2026

До края Наполи имаше възможности да направи успеха си още по-изразителен, но нови попадения не паднаха.

Така тимът на Масимилиано Алегри прекъсна серията на Монца от две поредни домакински победи. Самият Алегри не беше на резервната скамейка заради наказание, като отборът беше воден от неговия помощник Марко Ландучи.

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Снимки: Gettyimages