Алегри преди дербито: Ювентус рядко умира

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри предупреди своите футболисти, че бившият му тим Ювентус е „ранен, но не и мъртъв“ преди предстоящото неделно дерби между двата състава в Торино. Специалистът също така потвърди, че полузащитникът Станислав Лоботка ще отсъства от терените около шест седмици заради контузия.

На пресконференция в тренировъчната база в Кастел Волтурно Алегри коментира сблъсъка на стадион „Алианц Стейдиъм“. Самият наставник няма да бъде край тъчлинията, тъй като изтърпява втория мач от наказанието си от две срещи, а отборът ще бъде воден от асистента му Марко Ландучи.

И двата тима влизат в двубоя с равен актив от по 14 точки. Наполи постигна убедителна победа с 4:1 като гост на Монца в сряда, докато „бианконерите“ отстъпиха с 0:2 при визитата си на Дженоа и прекараха последните два дни на лагер в клубната база в „Джей Хотел“.

„Съгласен съм с предупрежденията. Чувам, че в медиите отписват Юве, но Ювентус рядко умира“, заяви Алегри. „Те са силен отбор с добър треньор и в подобни моменти се сплотяват още повече, така че ни предстои много труден мач. Ще се нуждаем от отлично техническо и физическо представяне, както и от щипка късмет.“

Специалистът подчерта, че очаква силна реакция от домакините: „Няма да е лесно, защото утре излизаме в директен сблъсък срещу състав, изграден да се бори за първите четири места. Те са в същата позиция като нас, с равен брой точки, но ще срещнем ранен и ядосан противник. Трябва да покажем боен дух и висока класа. Няма да заварим отбора, който описват в медиите.“

Алегри, който спечели пет титли от Серия А по време на двата си престоя начело на торинци, не пожела да се фокусира върху сантиментите: „Няма смисъл постоянно да връщаме тази тема. Прекарах там 10 години, което е половината от треньорската ми кариера, а синът ми живее в Торино. Ще бъде страхотен мач между два състава, които изостават в класирането.“

Лоботка е поредният състезател в лазарета на тима. „Загубихме Лоботка, който е фундаментален за нас. В нещастието все пак имахме късмет, защото се очаква да се завърне след около шест седмици. За щастие кракът му не беше здраво стъпил на тревата, иначе щеше да е катастрофа“, обясни Алегри.

„След паузата за националните отбори ще можем да разчитаме отново на Спинацола, Нерес и Фавасули, докато Алисон може би ще се нуждае от малко повече време. Де Бройне може да играе на тази позиция, а Гилмор е естественият заместник. Ще има срещи, в които ще използваме двама дефанзивни халфове. Ще видим. Сега мислим единствено за утрешния мач срещу много солиден съперник.“

Амир Рахмани и Андре-Франк Замбо Ангиса също имаха здравословни оплаквания през седмицата: „Рахмани кара грип. Вчера тренира, а днес ще преценим състоянието му, тъй като в сряда отново имаме мач. Ако се чувства добре, ще започне, в противен случай на терена ще бъде един измежду Марианучи и Бьокема. Ангиса също имаше проблеми – върлува грипен вирус, който периодично поваля някого от състава. Който е готов, ще играе.“

Наставникът похвали и Расмус Хьойлунд, който откри резултата срещу Монца: „Той винаги се е представял на ниво и стигаше до чисти положения, които за съжаление не успяваше да оползотвори. Онзи ден отбеляза красив гол и направи много силен мач.“

Алегри категорично отхвърли твърденията за промяна във футболната философия след успеха в Монца: „Няма нова философия. Отбелязахме много попадения в последните четири двубоя, но не бива да забравяме, че допуснахме и доста. Има ситуации, които трябва да подобрим както притежание на топката, така и без нея. Нужно е да покриваме терена по-рационално и да контролираме по-добре темпото – кога да забавим играта и кога да я ускорим.“

„Работим ежедневно за надграждане. Момчетата спечелиха труден мач срещу Монца, които ни създадоха проблеми. При резултат 2:1 Ваня Милинкович-Савич направи ключово спасяване. В момента се изисква баланс. Излишно е да даваме гръмки обещания – трябва да запазим пълно мълчание и да работим здраво, особено сега, когато изоставаме в таблицата.“

Относно колебанията на Наполи в дербитата срещу преките конкуренти, специалистът сподели: „Трудно е да се посочи една причина. Понякога грешките са във фаза защита. Срещу Рома водехме с 3:2 и допуснахме изравняване за 3:3, като можехме да се справим много по-добре, както и при гостуването в Милано. Отборът разполага с изключителни технически качества, но трябва да се научи да управлява по-зряло срещите, когато има преднина.“

Алегри отхвърли и тезата, че евентуална победа над Ювентус би осмислила кампанията на Наполи: „Усещам нагласата в града и разбирам привържениците. Но за клуб от ранга на Наполи, който вече 15 години неизменно е в челото, е твърде ограничено всичко да се свежда до един единствен мач. Основната цел е да завършим сезона в топ 4, което няма да е никак лесно с оглед силната конкуренция, да продължим напред в Шампионската лига и да се борим за Купата на Италия. Едва тогава ще можем да говорим за успешен сезон. Ако се задоволяваме само с победа в едно дерби, няма как да направим крачка напред.“

„Чистото игрово време вече е повече, а в моментите на най-голяма умора разполагаш с два избора – да се защитаваш с контрол върху топката или без него. Освен това кампанията тепърва започва. Всяка точка е важна, но с интерес очаквам развитието през март, когато точките ще бъдат решаващи за класиране в Шампионската лига или за спасение от изпадане. Тогава психологическата нагласа се променя напълно. Ще има разлики и в стила на игра на отборите, и в характеристиките на самите състезатели, но смятам, че статистиката в крайна сметка ще намери своя баланс.“

Ядосаният Спалети събра Ювентус на извънреден лагер

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google