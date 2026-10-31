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Супер Алекс Грозданов с 12 точки (7 блока!), Богданка излезе начело в Полша

  • 31 окт 2026 | 23:23
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Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) излязоха начело в полската Таурон лига, след като записаха трета поредна победа. Играчите на Стефан Антига биха без проблеми като домакини ГКС Катовице с 3:0 (25:18, 25:17, 25:21) в мач от 3-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред над 4200 зрители.

По този начин Богданка е на първото място във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки.

В следващия 4-и кръг Грозданов и съотборниците му са отново домакини, но на СКРА (Белхатов). Срещата е в сряда (4 ноември) от 21,30 часа българско време.

Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша
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Алекс Грозданов изигра нов силен мач и стана втори по резултатност с 12 точки (7 блока! и 50% ефективност в атака - +8) за победата.

Повече от него реализира единствено Кевин Сасак - 14 точки (2 аса и 55% ефективност в атака - +11) за успеха. Сасак бе обявен и за MVP на мача.

За тима на Катовице Михал Суперлак приключи с 10 точки.

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