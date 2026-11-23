Доскоро изглеждаше сигурно, че голямата звезда на полския национален отбор по волейбол Вилфредо Леон ще напусне местното първенство. Турският гранд Халкбанк бе готов да му предложи астрономическо възнаграждение, а световните медии вече тиражираха новината за постигнато споразумение. Неочаквано обаче настъпи сензационен обрат и все повече индикации сочат, че посрещачът ще продължи кариерата си в Люблин.
Вилфредо Леон остава, но в Богданка се задава революция
Нови подробности около развоя на събитията разкри журналистката от „Пшегльонд Спортови Онет“ Едита Ковалчик в предаването „Мися Шатка“. По нейни думи турските ръководители открито са демонстрирали задоволство от преговорите, но щабът на 31-годишния волейболист е останал недоволен от изтичането на информация относно колосалните параметри на договора.
„Турската страна открито се хвалеше, че сделката с Леон е финализирана и това ще бъде трансферен удар, който ще го направи най-скъпоплатения волейболист в света“, коментира Ковалчик. „В Турция могат да си позволят такива финансови условия. Халкбанк е спонсориран от държавна банка и бюджетът им на практика е без лимит. Те бяха изключително амбицирани да привлекат Вилфредо.“
Журналистката допълни, че представителите на състезателя не са посрещнали добре шума около финансовите детайли:
„Разговарях с вицепрезидента на клуба от Люблин Мачей Кшачек, който не пожела официално да потвърди оставането на Леон. В кулоарите обаче се говори, че става въпрос не за удължаване с една година, а за далеч по-дългосрочно сътрудничество.“
Ковалчик подчерта, че въпреки финансовата изгода и по-ниското натоварване в турското първенство, спортният мотив остава водещ: „Както отбеляза Павел Загумни, Леон е човек, който иска и обича да печели. Ако търси най-добрата подготовка за Олимпийските игри в Лос Анджелис, полската лига е най-правилното място.“
Темата коментира и бившият полски национал Лукаш Каджевич, който изтъкна продължителността на контракта като ключов фактор за решението на звездата.
Вилфредо Леон остава, но в Богданка се задава революция
„Финансовите аспекти са съществени, но срокът на договора може да е наклонил везните. Говори се, че в Люблин става дума за две или дори три години“, отбеляза Каджевич. „Преминаването в Турция имаше своите солидни аргументи – отлични пари, ново предизвикателство, шанс за титла в друга държава и битки в Шампионската лига със силен състав. Натоварването там също щеше да е по-малко и нямаше да има нужда да се раздава на максимум на всеки седем дни.“
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„Ако обаче Леон остане в Полша, а към шампионата се присъедини отново Камил Семенюк и други водещи имена, нашето първенство ще стане още по-интригуващо и качествено. Няма никакви причини да не се радваме на подобен развой – нека Вилфредо остане“, обобщи Каджевич.