Обрат в сагата: Вилфредо Леон остава в Полша въпреки милионите от Турция

Доскоро изглеждаше сигурно, че голямата звезда на полския национален отбор по волейбол Вилфредо Леон ще напусне местното първенство. Турският гранд Халкбанк бе готов да му предложи астрономическо възнаграждение, а световните медии вече тиражираха новината за постигнато споразумение. Неочаквано обаче настъпи сензационен обрат и все повече индикации сочат, че посрещачът ще продължи кариерата си в Люблин.

Вилфредо Леон остава, но в Богданка се задава революция

Нови подробности около развоя на събитията разкри журналистката от „Пшегльонд Спортови Онет“ Едита Ковалчик в предаването „Мися Шатка“. По нейни думи турските ръководители открито са демонстрирали задоволство от преговорите, но щабът на 31-годишния волейболист е останал недоволен от изтичането на информация относно колосалните параметри на договора.

„Турската страна открито се хвалеше, че сделката с Леон е финализирана и това ще бъде трансферен удар, който ще го направи най-скъпоплатения волейболист в света“, коментира Ковалчик. „В Турция могат да си позволят такива финансови условия. Халкбанк е спонсориран от държавна банка и бюджетът им на практика е без лимит. Те бяха изключително амбицирани да привлекат Вилфредо.“

Журналистката допълни, че представителите на състезателя не са посрещнали добре шума около финансовите детайли:

„Разговарях с вицепрезидента на клуба от Люблин Мачей Кшачек, който не пожела официално да потвърди оставането на Леон. В кулоарите обаче се говори, че става въпрос не за удължаване с една година, а за далеч по-дългосрочно сътрудничество.“

Ковалчик подчерта, че въпреки финансовата изгода и по-ниското натоварване в турското първенство, спортният мотив остава водещ: „Както отбеляза Павел Загумни, Леон е човек, който иска и обича да печели. Ако търси най-добрата подготовка за Олимпийските игри в Лос Анджелис, полската лига е най-правилното място.“

Темата коментира и бившият полски национал Лукаш Каджевич, който изтъкна продължителността на контракта като ключов фактор за решението на звездата.

Вилфредо Леон остава, но в Богданка се задава революция

„Финансовите аспекти са съществени, но срокът на договора може да е наклонил везните. Говори се, че в Люблин става дума за две или дори три години“, отбеляза Каджевич. „Преминаването в Турция имаше своите солидни аргументи – отлични пари, ново предизвикателство, шанс за титла в друга държава и битки в Шампионската лига със силен състав. Натоварването там също щеше да е по-малко и нямаше да има нужда да се раздава на максимум на всеки седем дни.“

„Ако обаче Леон остане в Полша, а към шампионата се присъедини отново Камил Семенюк и други водещи имена, нашето първенство ще стане още по-интригуващо и качествено. Няма никакви причини да не се радваме на подобен развой – нека Вилфредо остане“, обобщи Каджевич.

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