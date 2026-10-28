Богданка търси заместник на Вилфредо Леон! Полският клуб се насочи към Камил Семенюк

Волейболният Богданка ЛУК Люблин вече е стартирал търсенето на нов играч, който да заеме мястото на Вилфредо Леон, разкри журналистът Якуб Балцежак в предаването „Правда Сяттки“. Очаква се двукратният най-полезен състезател (MVP) на европейски първенства да напусне тима след края на настоящата кампания, като ръководството е обмисляло привличането на Камил Семенюк.

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Неофициалните информации за раздялата на полския национал с първенството предизвикаха сериозен отзвук, особено след като самият Леон призна за получена конкретна оферта. Твърди се, че предложението е пристигнало от Турция и всички индикации сочат, че звездата ще си тръгне след края на сезона. В резултат на това тимът от Люблин вече подготвя плановете си за бъдещето.

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„Оставям едва един процент вероятност да се случи нещо неочаквано и Люблин да отправи най-високата възможна оферта към Леон. Честно казано, не виждам как би могло да стане това. Самият клуб вече започна да оглежда пазара за наследник на двукратния MVP от европейските първенства“, сподели Балцежак в платформата Ютюб.

„Относно варианта със Семенюк – знам, че в Люблин са мислили именно за него като заместник на Леон. Оттам обаче са получили отговор, че той вече е зает. Впоследствие разбрах, че отборите на Жешув и Пройект Варшава също имат силен интерес към един от най-добрите посрещачи в света“, допълни той.

❗️ 🇵🇱 WILFREDO LEON - ROK KALENDARZOWY 2026: 🥇 - Mistrzostwa Europy 🥇 - Liga Narodów 🥇 - Superpuchar Polski 🥇 - Puchar Polski 🥈 - Mistrzostwa Polski 🎖 - MVP Mistrzostwa Europy 🎖 - DT Mistrzostwa Europy 🎖 - DT Puchar Polski ▪️ 7️⃣7️⃣3️⃣ PKT [16 pkt / m. • 4,5 pkt / s.] ▪️ + 555 ▪️ 38% pozytywnego przyjęcia ▪️ 20% perfekcyjnego przyjęcia ▪️ 50% skuteczności w ataku (603/1199) ▪️ 38% efektywności w ataku ▪️ 107 asów serwisowych ▪️ 63 punktowe bloki Niemal 50 rozegranych meczów w trwającym roku kalendarzowym i 4 zdobyte trofea. Od kiedy jest w Lublinie, zdobył już 5 tytułów - nieprawdopodobne. 🟡⚫️ FENOMEN. 🐐 Foto: @KLukawski #gangłysego — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) October 26, 2026

От 2022 година Камил Семенюк е състезател на италианския Сир Сейфти Конад Перуджа, като същевременно е ключова фигура и в националния отбор на Полша. Преди да заиграе в чужбина, посрещачът се състезаваше в родината си с екипите на ЗАКСА Кенджежин-Кожле и Алурон ЦМЦ Варта Заверче.

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