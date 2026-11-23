Страхотна Цветелина Илиева с 24 точки! Аахен на полуфинал за Купата на Германия

Българската националка Цветелина Илиева изигра великолепен двубой и стана най-резултатна при драматичната победа на своя Лейдис ин Блек (Аахен) като гост на Скуриос Волейс (Боркен ) с 3:2 (22:25, 25:19, 19:25, 25:14, 15:9) в 1/4-финална среща от Купата на Германия.

Двубоят се игра на 22 ноември, а българската посрещачка имаше основен принос за успеха на своя тим.

Цветелина Илиева изигра страхотен мач и стана най-резултатна с 24 точки (3 блока, 1 ас, 49% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане).

Българката реализира 20 успешни атаки от 41 опита и пое сериозна отговорност в нападението на гостенките.

Аахен на два пъти изоставаше в резултата, след като домакините от Боркен спечелиха първия гейм с 25:22 и третия с 25:19.

Възпитаничките на Марейке Хиндриксен обаче показаха характер и успяха да се върнат в двубоя.

След като изравниха резултата с убедително 25:14 в четвъртата част, гостенките наложиха волята си и в тайбрека, който спечелиха с 15:9.

Освен Илиева, силно за Аахен се представиха Лара Алиса Даровски, Роза Ентиус и Кармена Струка, които завършиха с по 16 точки.

За домакините най-резултатна бе Пиа Мор с 16 точки, а Лиза Каструп добави 13 точки.

Аахен имаше сериозно предимство в нападение, като реализира 60 успешни атаки срещу 48 за Боркен.

Гостенките бяха по-добри и на блокада – 14 срещу 10, както и от начален удар – 9 срещу 6 аса.

Победата бе особено ценна за Аахен, който успя да обърне развоя на срещата след изоставане с 1:2 гейма и се класира на полуфинал за Купата на Германия.

СКУРИОС ВОЛЕЙС БОРКЕН – ЛЕЙДИС ИН БЛЕК ААХЕН 2:3 (25:22, 19:25, 25:19, 14:25, 9:15)

БОРКЕН: Лара Кречмер 8, Хана Руде 3, Пиа Мор 16, Сандра Хьовелс 6, Лиза Каструп 13, Фабиен Коендерс 10 – Дите Кьер Хансен-либеро (Антония Теброке, Дорийн Лутер, Амбер Гескиер, Тереза Насмахер, Антония Грескамп, Мая Ньорер)

Старши треньор: КИРА ВАЛКЕНХОРСТ

ААХЕН: Лара Алиса Даровски 16, Вероника Джокич 7, Марит Цандер 3, ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА 24, Кармена Струка 16, Роза Ентиус 16 – Флориен Резинк-либеро (Мелиса Нафия Демирер, Лиана Саркисян, Свеня Енинг).

Старши треньор: МАРЕЙКЕ ХИНДРИКСЕН.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google