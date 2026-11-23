Алекс Грозданов с 10 точки и 3 блока при 8-а поредна победа на Богданка

Българският национал Алекс Грозданов изигра много силен мач за Богданка ЛУК (Люблин), който продължава победния си ход в полската ПлюсЛига.

Шампионите се наложиха категорично у дома над Шлепск Малов (Сувалки) с 3:0 (25:18, 25:22, 25:22) в двубой от 8-ия кръг и записаха осмата си поредна победа от началото на сезона.

Алекс Грозданов започна като титуляр и завърши с 10 точки (3 блока, 88% ефективност в атака и +9). Българският централен блокировач реализира 7 от 8 атаки и бе един от най-ефективните състезатели на терена.

Любопитното е, че Богданка постигна успеха без две от големите си звезди — Вилфредо Леон и френския централен блокировач Мусе Гуайе, които не взеха участие в срещата.

Въпреки отсъствието им домакините контролираха двубоя и не позволиха на съперника да спечели дори гейм.

Най-резултатен за победителите стана Миколай Савицки със 17 точки (1 блок, 1 ас, 77% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +8). Той бе избран и за MVP на срещата.

Японският национал Ран Такахаши добави 12 точки (2 аса, 44% ефективност в атака и 82% позитивно посрещане - +9).

Матеуш Малиновски също се отличи с 10 точки и 58% ефективност в атака.

За гостите най-резултатен бе Бартош Филипяк с 18 точки (3 аса, 25% ефективност в атака и +12).

Другият български волейболист в срещата — Аспарух Аспарухов, остана резерва за Шлепск и не се появи в игра.

Така Богданка продължава без поражение в полския шампионат.

Полша, ПлюсЛига — 8-и кръг

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) – ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) 3:0 (25:18, 25:22, 25:22)

БОГДАНКА ЛУК: Матеуш Малиновски 10, Миколай Савицки 17, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 10, Марчин Коменда 2, Ран Такахаши 12, Даенан Гийма 6 – Томохиро Огава-либеро (Рафаł Прокопчук, Кевин Сасак)

ШЛЕПСК МАЛОВ: Анхел Тринидад де Аро 3, Мориц Райхерт 5, Павел Петраско 3, Бартош Филипяк 18, Игнасио Луенгас 9, Ян Новаковски 5 – Бартош Мариански-либеро (Максимилиан Лисон 1, Карол Янкевич, Марцел Хенджелевски)

MVP: Миколай Савицки (Богданка ЛУК).

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