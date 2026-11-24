Ива Дудова с 3 точки, Еджзаджъбашъ тръгна с лесна победа в ШЛ

Националката Ива Дудова и турският гранд Еджзаджъбашъ Перон (Истанбул) започнаха с лесна победа в груповата фаза на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за жени. Воденият от Джулио Бреголи тим би категорично като домакин сръбския Тент (Обреновац) с 3:0 (25:19, 25:19, 25:10) в първия си мач от Група D на турнира, игран тази вечер пред около 1500 зрители.

Първи съдия на двубоя беше най-изявеният български рефер в момента Ивайло Иванов.

Във втората си среща от групата Еджзаджъбашъ е отново домакин, но на азербайджанския Туран (Товуз). Мачът е следващата сряда (2 декември) от 18,30 часа българско време.

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Ива Дудова влезе за кратко във втория гейм, а след това в края на мача. Българката завърши с 3 точки (1 блок, 1 ас и 50% ефективност в атака - +3) за успеха.

Над всички за Еджзаджъбашъ бе Екатерина Антропова със 17 точки (6 аса!, 2 блока и 43% ефективност в атака - +9). Дейна Ретке добави 10, а Маю Ишикава и Александра Узелац се отчетоха с по 9 точки за победата.

За тима на Тент Миня Драшкович (1 блок, 1 ас и 38% ефективност в атака - +6) и Йелена Станимирович (2 блока, 38% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане) реализираха 11 и 10 точки.

ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ ПЕРОН (ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ) - ТЕНТ (ОБРЕНОВАЦ, СЪРБИЯ) 3:0 (25:19, 25:19, 25:10)

ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ: Елиф Шахин 4, Екатерина Антропова 17, Маю Ишикава 9, Александра Узелац 9, Дейна Ретке 10, Камила Вайцел 6 - Селин Адалъ-либеро (Дилай Йоздемир, Япрак Еркек, ИВА ДУДОВА 3, Симдже Акьоз-либеро)

Старши треньор: ДЖУЛИО БРЕГОЛИ

ТЕНТ: Милица Йованович, Миня Драшкович 11, Йелена Станимирович 10, Невена Сайич 7, Мина Драгович 4, Ана Дробняк 3 - Бояна Гочанин-либеро (Йелена Лукович, Миа Чирич)

Старши треньор: МАРИЯНА БОРИЧИЧ.

Снимки: CEV.EU

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