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Сериозни промени в Богданка: Ето къде може да продължи кариерата си Алекс Грозданов

  • 28 окт 2026 | 17:19
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Макар до официалното потвърждаване на трансферните сделки да остават още няколко месеца, преговорите за новите договори на водещите волейболни звезди вече навлизат в своята решителна фаза. Най-голямата сензация на пазара е свързана с лидера на полския национален отбор Вилфредо Леон. Преговорите му с турския гранд Халкбанк Анкара продължават вече месец, като според неофициални източници двете страни са постигнали окончателно споразумение.

Вилфредо Леон преминава в "българския" Халкбанк на 99,99 %
Вилфредо Леон преминава в "българския" Халкбанк на 99,99 %

В Турция посрещачът може да разчита на възнаграждение, което е до три пъти по-високо от настоящото му. Очаква се след престоя си в състава на вицешампиона Богданка ЛУК Люблин звездата да продължи клубната си кариера в шампионата на южната ни съседка.

Богданка търси заместник на Вилфредо Леон! Полският клуб се насочи към Камил Семенюк
Богданка търси заместник на Вилфредо Леон! Полският клуб се насочи към Камил Семенюк

Той обаче далеч не е единственият състезател от тима на Люблин, който попада в трансферните планове на тима от Анкара.

Ръководството на Халкбанк вече се е договорило и с японската звезда Ран Такахаши. Отличният посрещач премина в Люблин с рекорден трансфер през настоящия сезон, като въпреки силния интерес от най-добрите световни клубове, избра полския елит.

Заедно с либерото Томохиро Огава двамата стабилизираха значително посрещането на Богданка ЛУК, а качествата на Такахаши осигуряват идеален баланс в двойка с Леон, върху когото съперниците традиционно насочват повечето сервиси, за да затруднят атаката му.

Силният тандем е на път да се премести в състава на турския гранд, ръководен от българския треньор Радостин Стойчев, чийто договор също е валиден за следващия сезон.

3 от 3 за Денислав Бърдаров, Матей Казийски и Халкбанк
3 от 3 за Денислав Бърдаров, Матей Казийски и Халкбанк

Амбициите на клуба включват запазване и на българския национал Денис Бардаров, който имаше ключова роля в селекцията на своята страна през изминалото лято.

Загубата на основните фигури ще принуди полския клуб да търси нови попълнения, като една от опциите е привличането на класни чужденци на ключовите позиции. Това би наложило залагането на местни състезатели в центъра на мрежата. Според информация на журналиста Якуб Балцежак за предаването Ран Такахаши Богданка ЛУК проявява сериозен интерес към 21-годишния център Якуб Новак от Ченстохова. Младият волейболист беше част от селекцията на Никола Гърбич, спечелила златни медали от Лигата на нациите и Европейското първенство.

Новак вероятно ще заеме мястото на българския национал Алекс Грозданов.

Централният блокировач и световен вицешампион от миналата година се очаква да се завърне в италианския Верона, където игра в периода 2022–2024 г., преди да се присъедини към състава от Люблин.

Въпреки очертаващото се мащабно преструктуриране, Богданка ЛУК Люблин ще съхрани част от ядрото си. Капитанът и разпределител Марчин Коменда, както и диагоналът Кевин Сасак, имат действащи договори и ще останат в клуба.

Едита Ковалчик, https://przegladsportowy.onet.pl

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