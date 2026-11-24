Марица с обрат на старта за Купата на CEV

Шампионът на България Марица (Пловдив) стартира с победа във втория по сила европейски клубен турнир за жени - Купата на CEV. Маричанки, които отпаднаха от квалификациите на Шампионската лига, обърнаха и се наложиха като гости на хърватия ЖОК Рибола (Кащела) с 3:1 (24:26, 25:17, 25:21, 25:21) в първия мач помежду им от 1/16-финалите на турнира, игран тази вечер пред едва около 150 зрители.

Срещата-реванш между двата тима е следващата сряда (2 декември) от 18,30 часа в зала "Колодрума" в Пловдив. Марица трябва да гони нова победа, за да се класира напред за Купата на CEV.

Първата част започна силно за възпитаничките на Кристиян Илиев и те дръпнаха сериозно при 9:3. Домакините от Рибола, обаче, се мобилизираха и след серия от силни изяви стигнаха до аванс при 16:15. Марица отново успя да поведе в резултата при 20:22, но в крайна сметка Рибола затвори гейма с 26:24. Втората част бе много равностойна, като първоначално домакините от Кащела взеха минимален аванс с 10:9, след което пловдивчанки отговориха и поведоха с 19:14. В крайна сметка Марица затвори частта с 25:17 и изравни геймовете.

Третата част предложи най-големи емоции, като именно тук българският шампион показа изумителен характер. Началото бе равностойно, като в първата половина на гейма резултатът бе само 8:7 за домакините. Постепенно, обаче, те наложиха волята си и стигнаха до аванс от 14:9. Малко по-късно изглеждаше, че геймът е решен, след като резултатът стана 21:14. Тогава, обаче, на сервис застана Елена Бечева, която направи невероятна серия, а маричанки спечелиха гейма, без да отпуснат нито точка повече на своя съперник, записвайки 11 поредни пункта за 25:21. Четвъртият гейм започна по-силно за пловдивчанки, които поведоха с 8:5, а след това задържаха аванса си до 13:9. Тимът от Кащела, обаче, отказа да се предаде и успя да стигне до равенство при 20:20. В крайна сметка, обаче, Марица показа отлично хладнокръвие и не допусна да се стигне до пети решаващ гейм, затваряйки частта с 25:21, а с него и мача.

Елена Бечева (2 блока, 4 аса, 32% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +10) и Кая Николова (5 блока! и 75% ефективност в атака - +15) реализираха по 17 точки за победата на Марица. Александра Китипова добави още 16 точки (2 блока, 3 аса, 31% ефективност в атака и 26% позитивно посрещане - +7) за успеха.

За домакините от Рибола Дияна Каратович завърши с 19 точки (2 аса, 38% ефективност в атака и 21% позитивно посрещане - +12), а Нина Стризе се отчете с 13 точки.

ЖОК РИБОЛА (КАЩЕЛА, ХЪРВАТИЯ) - МАРИЦА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) 1:3 (26:24, 17:25, 21:25, 21:25)

РИБОЛА: Леа Деак 3, Нина Стризе 13, Дияна Каратович 19, Ивана Неделкович 6, Ема Шеремет 6, Лара Дежулович 10 - Дора Маташ-либеро (Клара Крухоня 1, Хана Нинич)

Старши треньор: ИГОР АРБУТИНА

МАРИЦА: Маргарита Гунчева 4, Ана Пейичич 10, Александра Китипова 16, Елена Бечева 17, Боряна Ангелова 11, Кая Николова 17 - Жана Тодорова-либеро (Вяра Иванова, Цветелина Петрова, Елисавета Сариева, Дияна Борисова, Катерина Попова)

Старши треньор:КРИСТИЯН ИЛИЕВ.

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