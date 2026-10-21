Алекс Грозданов с 9 точки за категоричен успех на Богданка в Полша

Капитанът на България Алекс Грозданов изигра силен мач при победата на Богданка ЛУК (Люблин) над Трефъл (Гданск) с 3:0 (25:22, 25:22, 25:21). Българският център завърши с 9 точки и имаше важна роля за успеха, като се отличи със серия от сервис в третия гейм. Грозданов реализира 6 точки в атака при 60% успеваемост и добави 2 блокади и един ас. Особено ценно бе представянето му в началото на заключителната част, когато домакините натрупаха сериозен аванс.

Първият гейм предложи равностойна игра. Българинът се разписа през центъра за 11:10, а по-късно сам посрещна скъсен сервис и завърши последвалата атака за 15:15. Стигна се дори до сериозен аванс за тима от Гданск от 4 точки, но Богданка чрез отлична игра на блокада и атаки от страна на Вилфредо Леон се върна в гейма. Мусе Гей спря съперникова атака за 24:21, записвайки шестата точкова блокада за своя отбор в гейма. След пропусната първа възможност Вилфредо Леон сложи край на частта с атака от зона 4 за 25:22.

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Във втория гейм тимът от Люблин поведе с 9:5, но гостите се възползваха от неточности на домакините и стопиха разликата до точка. Последваха оспорвани разигравания, преди грешка на Пьотр Орчик да даде аванс на Богданка от 17:15. Ас на Гей за 23:20 приближи домакините до успеха, а Кевин Сасак реализира последната точка за ново 25:22.

Грозданов бе сред основните действащи лица в началото на третия гейм. Той откри резултата с атака през центъра, блокира Патрик Немец за 4:2 и отново се разписа за 5:3. След това капитанът на България застана на сервис и остана там до 10:3. В тази серия центърът записа ас за 9:3 и допринесе с добра защита, а Гей наказа гостите с няколко блокади. Трефъл постепенно се върна в гейма и намали до 17:18, което принуди Стефан Антига да поиска прекъсване. Богданка обаче задържа преднината си. Леон реализира за 19:17, а по-късно добави ас за 22:19. Домакините стигнаха до четири мачбола при 24:20 и затвориха срещата с успешна атака на Ран Такахаши за 25:21.

Най-резултатен за Богданка бе Вилфредо Леон със 17 точки, следван от Мусе Гей с 12, включително 7 блокади. Алекс Грозданов, Кевин Сасак и Ран Такахаши добавиха по 9 точки. За Трефъл Алексей Насевич завърши с 19 точки, Пьотр Орчик реализира 10, а Михал Герож се отчете с 5 точки.

Снимка: Tauron Liga

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