Джулия Станев с престижно признание в САЩ!

Българката сред най-добрите на BIG EAST, Маркет гледа към националния шампионат

Българската волейболистка Джулия Станев продължава да се представя на високо ниво в американското университетско първенство. Състезателката на Маркет заслужи място в идеалния отбор на финалния турнир на конференцията BIG EAST, въпреки че нейният тим отстъпи на Крейгтън с 0:3 (21:25, 15:25, 17:25) в спора за титлата.

Джулия Станев с 4 блокади, Маркет е на финал в BIG EAST

Финалният двубой се игра на 22 ноември в Омаха, щата Небраска, а Маркет не успя да се противопостави на домакините, които спечелиха трофея и си осигуриха автоматично участие в националния шампионат на NCAA.

Джулия Станев взе участие и в трите гейма на финала, като записа 3 успешни атаки от 13 опита (23,1% ефективност в атака) и се включи в една успешна блокада. Според официалната американска статистика българката завърши с 3,5 точки.

Станев имаше важна намеса в първия гейм, когато с успешна атака намали изоставането на Маркет до 18:19 и запази шансовете на своя тим да се пребори за спечелването на частта.

В крайна сметка обаче Крейгтън наложи волята си и стигна до чиста победа.

Най-резултатна за Маркет бе Карсън Тайлър с 11 успешни атаки, а Ема Паркс добави 8.

Въпреки поражението Джулия Станев получи престижно индивидуално отличие, след като бе избрана в идеалния отбор на финалния турнир на BIG EAST. Сред отличените попадна и нейната съотборничка Карсън Тайлър.

Признанието е поредно доказателство за доброто представяне на българската волейболистка в едно от най-конкурентните университетски първенства в света.

Маркет завърши редовния сезон на върха

Университетският тим на Маркет направи силен сезон, като записа 20 победи и 8 загуби до момента.

Дъщерята на български олимпиец помогна на Маркет да спечели титла в САЩ

В редовния сезон на конференцията BIG EAST отборът постигна 14 победи и допусна само 2 поражения, с което раздели първото място с Крейгтън.

Така Маркет затвърди позициите си сред водещите програми в конференцията, а Джулия Станев продължава да трупа ценен опит в американския университетски волейбол.

Предстои ли участие на Маркет в националния шампионат на NCAA?

Въпреки загубата във финала на BIG EAST, сезонът за Джулия Станев и нейните съотборнички все още може да продължи.

Маркет ще очаква решението за участниците в националния шампионат на NCAA, където най-добрите университетски отбори в САЩ ще спорят за титлата.

Жребият за турнира е насрочен за 29 ноември, когато ще станат ясни всички участници и съперниците им.

Крейгтън вече има гарантирано място в надпреварата като шампион на BIG EAST, докато Маркет ще разчита на покана въз основа на резултатите си през сезона.

Първите срещи от националния турнир са предвидени за началото на декември.

Ако Маркет получи покана, Джулия Станев ще има възможност да продължи сезона си на най-голямата сцена в американския университетски волейбол.

За българската състезателка това би било още една важна стъпка в развитието ѝ, след като вече заслужи признание сред най-добрите волейболистки на финалния турнир на BIG EAST.

Жребият на 29 ноември е в 17:00 часа централноамериканско време, което съответства на 01:00 часа българско време на 30 ноември.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google