Исак Хаджар при стюардите за грубо поведение в падока

Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар ще трябва да дава обяснения пред стюардите на Гран При на Мексико Сити във Формула 1 заради предполагаем инцидент, окачествен като „неуместно и грубо поведение“, разиграл се в падока на пистата „Ерманос Родригес“.

Случката се е състоя в паузата между двете петъчни тренировки. Фен се опита да си направи селфи с Хаджар, но видимо разгневеният пилот на два пъти го избута, като единият път го блъсна силно. Предполага се, че Исак все още е бил ядосан от проблемите, с които се сблъска в първата свободна тренировка в петък.

Hadjar was NOT happy 😭💀 #F1 | #MexicoGP https://t.co/wd9sErh11h — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 30, 2026

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„Предполагаемо нарушение на член 12.2.1.л от Международния спортен кодекс на ФИА – Неуместно поведение, свързано с инцидент в падока на Формула 1 днес“, гласи официалният доклад на комисарите.

Напрежението у Хаджар се натрупа след първата едночасова сесия, в която той остана едва 11-и, с изоставане от 1,417 секунди спрямо лидера Шарл Леклер с Ферари. Проблеми със задвижващата система ограничиха пилота до само 21 обиколки — третият най-нисък показател за сесията, като по-малко обиколки направиха единствено Джак Кроуфорд с Астън Мартин и Фреди Слейтър с Ауди.

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Във втората свободна тренировка ситуацията за състезателя се подобри. Хаджар завърши на шеста позиция, изоставайки с 0,410 секунди от отново най-бързия Леклер, докато неговият съотборник Макс Верстапен даде пето време.

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Снимки: Gettyimages