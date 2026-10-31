Канело и Мбили в категорията преди сблъсъка за титлата на WBC

В необичайно спокойна обстановка по време на официалния кантар в Рияд, Саул Алварес и Кристиан Мбили успешно покриха лимита за шампионския си двубой в супер-средна категория. Дългоочакваното събитие ще се проведе в зала „Кингдъм Арена“ и ще бъде излъчвано на живо по стрийминг платформата DAZN. Очаква се Канело и Мбили да стъпят на ринга около 23:30 часа, българско време.

Канело гледа към титлата на Мбили с шампионско самочувствие

Французинът Мбили (29-0-1, 24 нокаута), който влиза в срещата като шампион, регистрира лично тегло от 76,1 кг. Мексиканската суперзвезда Алварес (63-3-2, 39 нокаута), който отдавна не се е появявал в ролята на претендент, "закова" кантара на точно 76 кг.

Кристиан Мбили преди сблъсъка с Канело: Трябва да докажа, че съм номер едно

Сдържаният тон на официалното претегляне беше напълно разбираем с оглед на напрежението в региона. Галавечерта под надслов „Мексико срещу Света“ продължава по план въпреки усложнената геополитическа обстановка, съпътствана през седмицата от сигнали за въздушна заплаха и прехванати ракетни удари. Един от боксьорите, Линдолфо Делгадо, избра да остане в Съединените щати и да се откаже от шанса за титла, за да избегне рисковете около пътуването до Рияд.

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Всички останали мачове от бойната карта ще се проведат по разписание. В подглавния мач носителят на пояса в супер-средна категория Хайме Мунгия (46-2, 35 нокаута) тежеше 75.9 кг, докато опонентът му Никита Зон (12-0-1, 10 нокаута) се претегли 76 кг.

Канело Алварес срещу Кристиан Мбили: Бойна карта и начален час на сблъсъка за титлата

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