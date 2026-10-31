Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Канело и Мбили в категорията преди сблъсъка за титлата на WBC

  • 31 окт 2026 | 14:09
  • 214
  • 0
Канело и Мбили в категорията преди сблъсъка за титлата на WBC

В необичайно спокойна обстановка по време на официалния кантар в Рияд, Саул Алварес и Кристиан Мбили успешно покриха лимита за шампионския си двубой в супер-средна категория. Дългоочакваното събитие ще се проведе в зала „Кингдъм Арена“ и ще бъде излъчвано на живо по стрийминг платформата DAZN. Очаква се Канело и Мбили да стъпят на ринга около 23:30 часа, българско време.

Канело гледа към титлата на Мбили с шампионско самочувствие
Канело гледа към титлата на Мбили с шампионско самочувствие

Французинът Мбили (29-0-1, 24 нокаута), който влиза в срещата като шампион, регистрира лично тегло от 76,1 кг. Мексиканската суперзвезда Алварес (63-3-2, 39 нокаута), който отдавна не се е появявал в ролята на претендент, "закова" кантара на точно 76 кг.

Кристиан Мбили преди сблъсъка с Канело: Трябва да докажа, че съм номер едно
Кристиан Мбили преди сблъсъка с Канело: Трябва да докажа, че съм номер едно

Сдържаният тон на официалното претегляне беше напълно разбираем с оглед на напрежението в региона. Галавечерта под надслов „Мексико срещу Света“ продължава по план въпреки усложнената геополитическа обстановка, съпътствана през седмицата от сигнали за въздушна заплаха и прехванати ракетни удари. Един от боксьорите, Линдолфо Делгадо, избра да остане в Съединените щати и да се откаже от шанса за титла, за да избегне рисковете около пътуването до Рияд.

Сблъсъкът между Канело и Мбили остава по график въпреки евакуацията в Саудитска Арабия
Сблъсъкът между Канело и Мбили остава по график въпреки евакуацията в Саудитска Арабия

Всички останали мачове от бойната карта ще се проведат по разписание. В подглавния мач носителят на пояса в супер-средна категория Хайме Мунгия (46-2, 35 нокаута) тежеше 75.9 кг, докато опонентът му Никита Зон (12-0-1, 10 нокаута) се претегли 76 кг.

Канело Алварес срещу Кристиан Мбили: Бойна карта и начален час на сблъсъка за титлата
Канело Алварес срещу Кристиан Мбили: Бойна карта и начален час на сблъсъка за титлата
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Какво е да се състезаваш без знаме и химн

Какво е да се състезаваш без знаме и химн

  • 31 окт 2026 | 11:53
  • 716
  • 0
Венци Стефанов за Слави Бинев: Отиде си добър човек

Венци Стефанов за Слави Бинев: Отиде си добър човек

  • 31 окт 2026 | 10:59
  • 2082
  • 12
Кимия Ализаде: Сърцето ми е разбито

Кимия Ализаде: Сърцето ми е разбито

  • 31 окт 2026 | 10:38
  • 1736
  • 0
Жени Калканджиева: Слави Бинев беше бохем, който не се оплакваше

Жени Калканджиева: Слави Бинев беше бохем, който не се оплакваше

  • 31 окт 2026 | 10:34
  • 1790
  • 9
Киро Скалата: Да се помолим за Слави Бинев

Киро Скалата: Да се помолим за Слави Бинев

  • 31 окт 2026 | 10:30
  • 1270
  • 3
Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

  • 31 окт 2026 | 09:37
  • 10199
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:1 Лудогорец, Ерик се разписа

Локомотив (Пловдив) 0:1 Лудогорец, Ерик се разписа

  • 31 окт 2026 | 14:16
  • 3920
  • 1
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 06:45
  • 15574
  • 213
Левски търси път обратно към победите срещу набралия скорост Дунав

Левски търси път обратно към победите срещу набралия скорост Дунав

  • 31 окт 2026 | 07:10
  • 12433
  • 30
Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

  • 31 окт 2026 | 13:45
  • 3549
  • 0
Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

  • 31 окт 2026 | 09:37
  • 10199
  • 17
Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

  • 31 окт 2026 | 07:01
  • 6425
  • 3