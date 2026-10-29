Канело Алварес срещу Кристиан Мбили: Бойна карта и начален час на сблъсъка за титлата

Канело Алварес се завръща на боксовия ринг след загубата от Терънс Крауфорд през септември миналата година. Мексиканската звезда ще премери сили с непобедения Кристиан Мбили (29-0-1, 24 нокаута) в битка за титлата на Световния боксов съвет (WBC) в супер средна категория. Двамата ще оглавят бойна гала, наречена „Мексико срещу света“, която ще се проведе в зала „Дъ Веню“ в Рияд, Саудитска Арабия.

В предишната си изява през изминалия септември Мбили стигна до равенство срещу Лестър Мартинес, запазвайки временната си титла на WBC в дивизията. Впоследствие той бе обявен за абсолютен шампион след оттеглянето на Крауфорд от спорта.

Сблъсъкът между Канело и Мбили остава по график въпреки евакуацията в Саудитска Арабия

Пълна бойна карта за събитието:

Главен двубой (очакван начален час около 23:30 ч. българско време)

Канело Алварес срещу Кристиан Мбили



Основна карта (излъчване по DAZN PPV от 21:00 ч. българско време)

Хайме Мунгия срещу Никита Зон

Рафаел Еспиноса срещу Рикардо Бландон

Дейвид Пикасо срещу Карл Мартин

Рейто Цуцуми срещу Раймундо Рохас



Предварителни срещи (излъчване по mmafighting.com от 17:00 ч. българско време)

Карлос Рохо Васкес срещу Флавиус Биеа

Браян Леон срещу Ектор Агире

Султан Алмохамед срещу Ерик Джахир

Урвина Бек Нурмаганбет срещу Маркос Васкес

Кристиан Мбили преди сблъсъка с Канело: Трябва да докажа, че съм номер едно

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