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Канело Алварес срещу Кристиан Мбили: Бойна карта и начален час на сблъсъка за титлата

  • 29 окт 2026 | 17:47
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Канело Алварес срещу Кристиан Мбили: Бойна карта и начален час на сблъсъка за титлата

Канело Алварес се завръща на боксовия ринг след загубата от Терънс Крауфорд през септември миналата година. Мексиканската звезда ще премери сили с непобедения Кристиан Мбили (29-0-1, 24 нокаута) в битка за титлата на Световния боксов съвет (WBC) в супер средна категория. Двамата ще оглавят бойна гала, наречена „Мексико срещу света“, която ще се проведе в зала „Дъ Веню“ в Рияд, Саудитска Арабия.

В предишната си изява през изминалия септември Мбили стигна до равенство срещу Лестър Мартинес, запазвайки временната си титла на WBC в дивизията. Впоследствие той бе обявен за абсолютен шампион след оттеглянето на Крауфорд от спорта.

Сблъсъкът между Канело и Мбили остава по график въпреки евакуацията в Саудитска Арабия
Сблъсъкът между Канело и Мбили остава по график въпреки евакуацията в Саудитска Арабия

Пълна бойна карта за събитието:

Главен двубой (очакван начален час около 23:30 ч. българско време)
Канело Алварес срещу Кристиан Мбили

Основна карта (излъчване по DAZN PPV от 21:00 ч. българско време)
Хайме Мунгия срещу Никита Зон
Рафаел Еспиноса срещу Рикардо Бландон
Дейвид Пикасо срещу Карл Мартин
Рейто Цуцуми срещу Раймундо Рохас

Предварителни срещи (излъчване по mmafighting.com от 17:00 ч. българско време)
Карлос Рохо Васкес срещу Флавиус Биеа
Браян Леон срещу Ектор Агире
Султан Алмохамед срещу Ерик Джахир
Урвина Бек Нурмаганбет срещу Маркос Васкес

Кристиан Мбили преди сблъсъка с Канело: Трябва да докажа, че съм номер едно
Кристиан Мбили преди сблъсъка с Канело: Трябва да докажа, че съм номер едно
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