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Кристиан Мбили преди сблъсъка с Канело: Трябва да докажа, че съм номер едно

  • 16 окт 2026 | 17:38
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Кристиан Мбили преди сблъсъка с Канело: Трябва да докажа, че съм номер едно

Кристиан Мбили се подготвя за най-голямото предизвикателство в кариерата си – дългоочаквания дуел срещу мексиканската суперзвезда Канело Алварес. Сблъсъкът между двамата ще се състои на 31 октомври в Рияд, а спортната платформа DAZ показа кадри от тренировъчния лагер на боеца, който прави всичко по силите си, за да утвърди името си сред световния елит. Мбили е пределно мотивиран и осъзнава, че победа срещу съперник от подобен калибър е единственият начин да заслужи пълно признание.

Мбили е пределно мотивиран и осъзнава, че победа срещу съперник от подобен калибър е единственият начин да заслужи пълно признание.

„В момента съм световен шампион, но трябва да докажа, че съм номер едно. Факт е, че за повечето хора лидерът сега е Канело. Именно затова трябва да го победя, за да докажа, че аз съм най-добрият в тази дивизия“, категоричен е Мбили.

След интензивните занимания в залата боецът намери време за отдих и сподели, че изпитва дълбок респект към бъдещия си опонент, въпреки че скоро ще застане срещу него между въжетата. Интересът му към изявите на Алварес датира още от първите му стъпки в спорта.

Голям фен съм на Канело. Започнах да следя мачовете му, когато бях на около 15 години – точно тогава стартира и моят път в бокса. Станах му истински почитател след битката му срещу Кото, това беше невероятно зрелище“, разказва боксьорът.

За Мбили предстоящият двубой е шанс за величие и възможност да запише името си със златни букви в спортната история.

„Искам да оставя следа в историята на бокса. Желанието ми е хората да ме помнят като велик шампион и истински воин. През октомври ще имам този шанс и съм решен да се възползвам максимално от него“, завършва Мбили.

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