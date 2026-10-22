Сблъсъкът между Канело и Мбили остава по график въпреки евакуацията в Саудитска Арабия

Дългоочакваният боксов двубой между Саул „Канело“ Алварес и Кристиан Мбили в Рияд остава по план за събота, 31 октомври, въпреки че Държавният департамент на САЩ разпореди евакуация на второстепенния персонал на посолството и техните семейства от Саудитска Арабия.

Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот потвърди мярката: „Държавният департамент на САЩ издаде заповед за напускане на служителите на американското правителство извън аварийния състав и техните семейства в Саудитска Арабия.“ Той поясни още, че „подкрепяните от Иран хуси все по-активно провеждат враждебни действия срещу Саудитска Арабия, включително нападения срещу граждански летища и друга критична инфраструктура, довели до цивилни жертви и сериозни смущения в пътуванията.“

Въпреки усложнената дипломатическа обстановка саудитските власти заявяват, че галавечерта, която ще бъде предавана от стрийминг платформата DAZ, ще се състои според предварителните разчети в зала „Кингдъм Арена“ в Рияд. В основния двубой шампионът в четири теглови категории Алварес ще се опита да си върне титлата на Световния боксов съвет (WBC) в супер-средна категория, притежавана в момента от Мбили.

Напрежението в региона се повиши рязко след атака на йеменските хуси срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при която загинаха най-малко 12 души, а над 300 бяха ранени. Инцидентът накара властите във Вашингтон да въведат предупреждение от трета степен („Преразгледайте пътуването“) за по-голямата част от Саудитска Арабия и от най-високата четвърта степен („Не пътувайте“) за районите по границата с Йемен.

След удара по летището бунтовниците разшириха обсега на военните си действия с атаки с дронове и балистични ракети на територията на Саудитска Арабия и Йемен, насочени срещу петролни съоръжения, регионални аерогари и военни обекти. Според телевизия CNN Държавният департамент е предупредил американските граждани за потенциални рискове от нови нападения срещу транспортни центрове и цялостен транспортен хаос.

Миналата седмица председателят на Главната агенция за развлечения Турки Алалших обяви, че мачът ще се проведе „каквото и да се случи“. Той публикува и пълния график за седмицата преди срещата: официално посрещане на боксьорите в сряда (28 октомври), пресконференция в четвъртък (29 октомври), кантар в петък (30 октомври) и самият мач в събота, като появата на двамата бойци на ринга се очаква около 21:00 часа местно време в Рияд.

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