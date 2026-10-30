Канело гледа към титлата на Мбили с шампионско самочувствие

Мексиканската боксова суперзвезда Саул „Канело“ Алварес с нетърпение очаква завръщането си на ринга, приемайки с готовност позицията на претендент в битката за пояса в супер-средна категория срещу французина Кристиан Мбили. Двубоят е насрочен за събота вечер в Рияд, Саудитска Арабия.

За 36-годишния Алварес (63-3-2, 39 с нокаут) това ще бъде първо качване на ринга след загубата от Терънс Крауфорд през септември 2025 г. След този двубой Крауфорд, който впоследствие сложи край на спортната си кариера, бе лишен от престижния зелено-златен пояс на Световния боксов съвет (WBC) поради неплатени такси по санкционирането на мача. Мбили беше повишен от временен в пълен шампион, а сега Алварес се стреми да си върне титлата, която завоюва за първи път през 2020 г. след победа над Калъм Смит.

„Да бъда отново шампион след събота, след повече от двадесет години на професионалния ринг... Изключително съм развълнуван и щастлив от всичко, което постигнах в кариерата си“, заяви Алварес. „Сякаш беше вчера, когато започнах. Сега съм претендент, но в съзнанието си винаги съм бил шампион – още от малко дете. Гледайте ни в събота, защото вечерта ще бъде специална.“

Мексиканецът, който се подложи на операция на лакътя след двубоя с Крауфорд, подчерта, че след 13-месечно отсъствие не е търсил по-лесен съперник: „Не вярвам в преките пътища. Затова отивам директно при шампиона. Имам необходимия опит, бях шампион дълги години и се надявам отново да бъда такъв. Искам да се изправям срещу най-добрите.“

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Кристиан Мбили (29-0-1, 24 с нокаут) също се завръща след 13 месеца извън ринга. В предишната си изява той защити временния пояс с десетрундово равенство срещу Лестър Мартинес в подгряващата програма на мача Алварес–Крауфорд. Представителят на Франция, който се готви в Канада под ръководството на треньора Марк Рамзи, вярва, че е провел възможно най-добрата подготовка.

„Готов съм да шокирам света“, заяви Мбили. „Изпитвам огромно уважение към Канело и неговата кариера, поздравявам го за всичко постигнато, но в събота историята ще бъде различна. Излизам за победа. Лагерът ми беше перфектен и най-мащабният досега. Не се нуждая от нищо друго, освен да бъда себе си, и точно затова ще спечеля тази битка.“

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Възможност за спешно преместване на събитието

Организаторите и властите в Саудитска Арабия засега потвърждават, че галавечерта „Мексико срещу Света“, която ще се предава по платформата DAZN, ще се състои по план на „Кингдъм Арена“ в Рияд на 31 октомври. Въпреки това призивите за отлагане или промяна на домакинството зачестиха след атаката на йеменските хути срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд.

Нападението, при което загинаха най-малко 12 души, а над 300 бяха ранени, накара правителството на САЩ да повиши нивото на предупреждение при пътуване до Саудитска Арабия. Ако се стигне до решение за смяна на локацията, историята на бойните спортове показва, че подобни размествания в кратък срок не са изключение.

През декември 2018 г. събитието UFC 232 трябваше да се проведе в „Т-Мобил Арена“ в Лас Вегас, но след установени следи от метаболита М3 на забранения стероид орален туринабол в пробата на Джон Джоунс и отказ на местната комисия да издаде лиценз, организацията премести цялото шоу в зала „Дъ Форум“ в Лос Анджелис само за шест дни. Впоследствие USADA потвърди, че става дума за остатъчни количества от стар тест, а Джоунс надделя над Александър Густафсон с технически нокаут в третия рунд пред пълни трибуни.

По-скорошен пример в бокса бе регистриран през август 2026 г., когато двубоят за европейската титла в средна категория между Джордж Лидард и Дарио Морело бе преместен две седмици преди датата от „Йорк Хол“ в Бетнал Грийн към по-голямата „Копър Бокс Арена“ в Лондон поради временни технически затруднения в първоначалната зала.

Въпреки че билетите за първоначалното съоръжение вече бяха разпродадени, промяната на локацията позволи на организаторите да осигурят места за още повече зрители. Самият Лидард стигна до победа над Морело с технически нокаут след осмия рунд.

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