Доброто момче със златно сърце, което обича да си пийва

ФИЛ МАКНЪЛТИ, bbc.com

Когато Джак Грийлиш пристигна отново в тренировъчната база на Евертън с бялото си Lamborghini, час преди затварянето на летния трансферен прозорец, вълнението сред привържениците и самия футболист беше очевидно.

Предишният период на Грийлиш под наем от Манчестър Сити беше прекъснат преждевременно заради сериозна контузия на стъпалото. Въпреки това 31-годишният футболист беше показал достатъчно проблясъци на класата си, за да превърне завръщането си в тренировъчната база „Финч Фарм“ в рядък повод за радост на фона на разочароващото лято на трансферния пазар.

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Когато Грийлиш най-накрая си тръгна в ранните сутрешни часове – след като сделката беше финализирана, всички автографи бяха раздадени и всички снимки с феновете бяха направени – усещането беше за завръщане у дома. Със своя непринуден и земен характер той се беше превърнал в човек, когото привържениците на Евертън възприемаха като един от своите.

Този трансфер беше свързан с огромни очаквания както за мениджъра на Евертън Дейвид Мойс, който след проваления трансферен прозорец разполагаше само с 18 футболисти от първия отбор, така и най-вече за самия Грийлиш. Изолирането му от Манчестър Сити в началото на последната година от договора му окончателно беше потвърдило, че той вече няма място в плановете на клуба.

Сега бъдещето на Грийлиш и доверието на Евертън към него са достигнали до решаващ момент.

Изваждането на Грийлиш от състава на Евертън преди домакинството срещу Нюкасъл за Купата на лигата беше публично обяснено с „нарушение на клубната дисциплина“.

Евертън си върна Джак Грийлиш

По-конкретно става дума за неявяването му на тренировка в понеделник. Това постави талантливия, но своенравен футболист пред необходимостта от поредно възстановяване на репутацията му. През лятото на 2021 г. той се превърна в първия британски футболист с трансфер на стойност 100 милиона паунда, когато премина от Астън Вила в Манчестър Сити.

Решението на Евертън публично да разкрие причините за отсъствието му още преди двубоя подчерта сериозността на провинението.

Последствията от случилото се създават усещането, че за Грийлиш е настъпил моментът „сега или никога“. Евентуален провал в Евертън почти сигурно би означавал начало на трайно отдалечаване от най-високото ниво във Висшата лига.

В Евертън не смятат, че провинението от тази седмица представлява последния шанс за Грийлиш. Мойс просто не разполага с достатъчно футболисти, за да си позволи лесно да отстранява играчи, способни да решават мачове.

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Случилото се обаче увеличава напрежението върху бившия английски национал, който трябва отново да спечели доверието на привържениците. Те харесват неговата очевидна любов към живота и футболната магия, на която е способен.

Мойс ще се надява Грийлиш да си е взел сериозна поука, още повече че Евертън вече има допълнителна мотивация за успех, след като възможността да играе на „Уембли“ в турнира за Купата на лигата изведнъж стана напълно реална.

Според информация на BBC Sport в миналото Грийлиш понякога е имал проблеми с точността и спазването на часовете, но никога в подобна степен. В същото време той е смятан за футболист, който тренира усърдно и като цяло поддържа добра физическа форма.

Грийлиш вече е провел разговори с ръководни фигури в Евертън, по време на които със сигурност му е било ясно обяснено, че подобно поведение не бива да се повтаря. Това важи с особена сила при строг привърженик на дисциплината като Мойс. Сега футболистът трябва да положи усилия, за да бъде реабилитиран и върнат в състава.

Неизбежното решение за наказанието на Грийлиш, взето на високо управленско ниво в клуба с участието и пълната подкрепа на Мойс, го поставя на кръстопът.

Ситуацията е още по-сложна за него, тъй като Евертън изигра може би най-силния си мач през сезона, побеждавайки Нюкасъл Юнайтед с 3:1. Така тимът си осигури четвъртфинал срещу Флийтууд Таун от четвъртото ниво на английския футбол, който в предишния кръг елиминира шампиона на Висшата лига Арсенал.

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При това Евертън постигна успеха с по-динамичен стил на игра, като 20-годишният Тайрик Джордж действаше по левия фланг – позицията, която се очакваше да бъде заета от Грийлиш.

След мача Мойс беше предпазлив в изказванията си и предпочете да постави акцента върху важната победа.

„Вероятно знаете, че няма да разкривам подробности. Това е решение на клуба и аз го подкрепям. Не искам да говоря прекалено много по темата“, заяви той.

„Едно от най-важните неща за Евертън е, че клубът има много силни ценности. Всички футболисти застават зад тях и ги приемат както на терена, така и извън него. Мисля, че играчите се справиха много добре.

Разполагаме с малък състав, но правим всичко възможно да продължим да се борим. Не приемаме никакви оправдания и смятам, че футболистите вършат страхотна работа. Показахме скромност и смирение.“

Думите му не бяха насочени конкретно към Грийлиш, но спокойно можеха да бъдат. Мениджърът със сигурност е останал изключително разочарован и ядосан от нарушението на дисциплината.

Мойс и Грийлиш изградиха близки отношения практически още от първия си контакт през август 2025 г.

Тогава футболистът заяви: „Веднага щом разговарях с мениджъра, разбрах, че има само едно място, на което искам да отида, и това е Евертън.“

Грийлиш, който имаше ключова роля при спечелването на требъла от Манчестър Сити през 2023 г. – Висшата лига, Купата на Англия и Шампионската лига, даде своя принос и за Евертън, преди да получи фрактура на стъпалото.

Контузията сложи край на сезона му по време на победата с 1:0 срещу бившия му клуб Астън Вила през януари.

Колко щастлив се чувстваше Грийлиш в Евертън пролича и от решението му да не се връща в Манчестър Сити, а да продължи възстановяването си във „Финч Фарм“, вместо на стадион „Етихад“.

Евертън внимателно обмисли възможността да привлече Грийлиш под наем за втори път. При оценката бяха взети предвид контузията му, финансовите параметри и до известна степен характерът му. В крайна сметка Мойс реши отново да заложи на футболиста, който настояваше, че Мърсисайд е единственото място, на което иска да бъде.

В същото време възможностите пред Мойс бяха изключително ограничени, тъй като собствениците от The Friedkin Group изглежда се бяха отказали от сериозно подсилване на състава, докато се подготвяха да обявят клуба за продажба.

Представянето на Грийлиш през този сезон обаче е разочароващо. Той няма нито гол, нито асистенция в осем мача, два от които изигра за Манчестър Сити, преди да се завърне в Евертън.

Освен това склонността му да забавя темпото на игра влиза в противоречие с динамиката, която Мойс обикновено изисква от своя отбор.

Гневът на мениджъра вероятно е още по-голям, тъй като Грийлиш, който пропусна съботната загуба от Арсенал заради „заболяване“, е част от изключително ограничения състав на Евертън. Отборът просто не може да си позволи футболисти, които не допринасят достатъчно, или такива, които сами се изваждат от сметките заради ненужни дисциплинарни нарушения.

Ситуацията предизвиква и разочарование, защото Грийлиш е изключително популярен както в съблекалнята на Евертън, така и сред служителите във всички отдели на клуба.

Той е описван като „момче със златно сърце – добър, чаровен и човек, който наистина обича да бъде тук“.

Това пролича и наскоро, когато Грийлиш дари 10 000 паунда чрез платформата GoFundMe за 36-годишния привърженик на Евертън Леон Скапарс, баща на три деца, който е диагностициран с рак.

Семейството събира средства в търсене на възможности за лечение, а съпругата на Скапарс, Кристъл, заяви:

„В онзи момент Джак даде на цялото ни семейство нещо, от което отчаяно се нуждаехме – надежда. Това, което направи за нас, е нещо, което никога няма да забравим. Изпълва ни с невероятно силни емоции.“

Наскоро Грийлиш участва и в церемонията по връчването на наградите „Гордостта на Великобритания“, организирана от Daily Mirror.

Тогава той заяви: „Футболистите често са определяни като герои, но това са истинските герои.“

В петък мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска отказа да коментира действията на Грийлиш в Евертън, но похвали характера му.

„Не би било правилно да говоря за Джак в този момент. Първо, защото той е футболист на Евертън, и второ, защото не разполагам с цялата информация“, заяви Мареска.

„Продължавам да смятам, че той е добър човек с голямо сърце.“

През април Грийлиш удължи с още три години ангажимента си като главен посланик на Спешъл Олимпикс Великобритания, към която се присъедини за първи път през 2022 г.

По този повод той посрещна на стадион „Хил Дикинсън“ на Евертън петима от десетимата спортисти на Спешъл Олимпикс Великобритания, които успешно завършиха Лондонския маратон.

Грийлиш ги изненада с ВИП преживяване, обиколка на стадиона и възможност да прекарат време с него край терена.

Хората в Евертън също посочват, че Грийлиш е сред първите футболисти, които се включват в обществените инициативи на клуба във „Финч Фарм“. Той се е срещал и с участниците в отбора за хора със синдром на Даун към благотворителната организация Everton in the Community.

Грийлиш често говори и за вдъхновението, което черпи от своята сестра Холи, която е с церебрална парализа.

През годините обаче името му неведнъж е попадало в заглавията и по далеч не толкова положителни причини. Последният инцидент е поредният подобен случай.

През април Грийлиш беше заснет да спи в бар на покрива на сграда в Манчестър, заобиколен от напитки. Подобна ситуация със сигурност не представлява нарушение на закона, но в най-добрия случай може да бъде определена като неразумна постъпка, особено предвид постоянното присъствие на телефонни камери и факта, че футболистът се възстановяваше от контузия.

През март 2020 г. той беше глобен от тогавашния си клуб Астън Вила и поднесе публично извинение, след като наруши ограниченията по време на пандемията, напускайки дома си, за да посети приятел.

През ноември 2020 г. Грийлиш се призна за виновен по две обвинения за невнимателно шофиране, свързани с два инцидента, при които бяха нанесени щети на микробус Citroen и автомобил Mercedes.

И въпреки всичко, ако разговаряте с повечето хора във футбола – и особено с тези в Евертън – ще чуете почти неизменно положителни оценки за неговия общителен характер и добросърдечни жестове.

Именно това прави нарушението на дисциплината още по-болезнено за многобройните му почитатели.

Но след този пореден неуспех времето и възможностите пред Грийлиш да оправдае продължаващата подкрепа към него стават все по-малко.

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Снимки: Gettyimages