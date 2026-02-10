Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Грийлиш претърпя операция, аут е до края на сезона

Грийлиш претърпя операция, аут е до края на сезона

  • 10 фев 2026 | 06:47
  • 219
  • 0
Грийлиш претърпя операция, аут е до края на сезона

Халфът на Евертън Джак Грийлиш премина през хирургическа интервенция след счупване на стъпалото, което вероятно ще го извади от игра до края на сезона.

Грийлиш, който играе при „карамелите“ под наем от Манчестър Сити, съобщи новината в социалните мрежи. Той получи травмата през януари, а мениджърът на тима Дейвид Мойс изрази опасения, че играчът може да пропусне оставащите мачове от кампанията.

„Не исках сезонът да завършва по този начин, но такъв е футболът. Операцията мина и сега цялото ми внимание е насочено към това да се върна във форма. Знам със сигурност, че ще се завърна по-здрав, по-силен и по-резултатен от всякога“, написа Грийлиш в социалните мрежи.

„Подкрепата, която получих, откакто се присъединих към този прекрасен клуб, означаваше много за мен. Треньорският щаб, съотборниците ми и особено феновете бяха невероятни и за мен е удоволствие да представлявам този клуб. Ще подкрепям момчетата и ще направя всичко възможно, за да се върна възможно най-скоро. Благодаря ви отново за цялата любов, това означава много за мен“, добави халфът.

