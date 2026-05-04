Гуардиола: Искам най-доброто за Джак Грийлиш

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви по повод бъдещето на Джак Грийлиш, че дългосрочните перспективи зависят най-вече от самия футболист. Крилото на Манчестър Сити скоро ще приключи престоя си под наем в Евертън. Английският национал впечатли на „Гудисън Парк“ преди контузия на крака да прекъсне сезона му, оставяйки под въпрос ролята му на през следващия сезон.

„Не знам какво ще се случи. Искам най-доброто за Джак. В сезона с требъла той беше изключителен, а след това може би не му помогнах или може би не успяхме да достигнем нивото, което той имаше“, коментира Гуардиола, цитиран от изданието Goal.com. „Влиянието му в Евертън беше наистина добро. За съжаление, дойде контузията му, но се надявам, че ще се възстанови и ще може да продължи да играе през следващия сезон. Абсолютно зависи от него. Качеството му е без съмнение, всичко е налице“, добави испанският специалист.

Грийлиш реализира два гола и шест асистенции в първите си 20 мача във Висшата лига за Евертън.