От Евертън официално отстраниха Грийлиш

Джак Грийлиш е изваден от състава на Евертън за двубоя срещу Нюкасъл от четвъртия кръг на Карабао Къп заради нарушение на клубната дисциплина, съобщава “Сън”. Крилото, което играе на „Гудисън Парк“ под наем от Манчестър Сити, е пропуснало срещата с Арсенал през уикенда заради заболяване, но се очакваше да се завърне в игра срещу „свраките“. Вместо това от клуба обявиха, че 31-годишният футболист няма да бъде на разположение заради нарушаване на вътрешните правила.

Според информацията на „Сън“ Грийлиш е бил наказан заради пропускане на тренировка без разрешение. От Евертън не разкриха повече подробности около случая, но в официалното съобщение за състава посочиха: „Джарад Брантуейт продължава да отсъства за втори пореден мач заради протоколите при сътресение на мозъка, докато Джак Грийлиш не е на разположение заради нарушение на клубната дисциплина“.

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Мениджърът Дейвид Мойс също отказа да навлиза в подробности след победата с 3:1 над Нюкасъл, но застана зад решението на ръководството. „Няма да навлизам в никакви подробности. Клубът взе това решение и аз го подкрепям. Не искам да говоря повече по въпроса, но подкрепям решението“, заяви шотландецът.

Грийлиш се завърна в Евертън за втори пореден сезон под наем, след като не попадаше в плановете на Манчестър Сити. До момента той има шест участия във всички турнири през кампанията, но все още няма нито гол, нито асистенция. Миналият му сезон също бе прекъснат преждевременно заради стресова фрактура на левия крак, заради която се наложи да претърпи операция през февруари.

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Снимки: Gettyimages