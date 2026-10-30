Емилиано Мартинес с възможност да се върне по-рано

Вратарят на Челси Емилиано Мартинес се надява да се завърне по-рано от планираното, след като счупи челюстта си срещу Евертън. Аржентинският национал получи контузията след сблъсък със защитника на Евертън Джарад Брантуейт при победата с 2:0 на стадион „Хил Дикинсън“ на 17 октомври.

34-годишният вратар, който претърпя операция, заяви в деня след мача, че ще се „върне след няколко седмици“. Въпреки това, източници на The Athletic твърдят, че има оптимизъм, че сега той може да се върне по-рано от този срок.

Мартинес се присъедини към Челси от Астън Вила за 7.5 млн паунда през август. Той е записал шест мача за новия си клуб досега.

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