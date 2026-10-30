Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)

Асистентът на Компани: Забранено ми е да занимавам Вини с футбол, има разлики между мен и него

  • 30 окт 2026 | 12:15
  • 1543
  • 0
Асистентът на Компани: Забранено ми е да занимавам Вини с футбол, има разлики между мен и него

Асистентът на наставника на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани - Аарън Данкс, призна, че клубното ръководство му е наредило да не занимава белгийския специалист с футболни теми по време на възстановяването му след прекарания престой в болница. На пресконференцията си преди утрешното дерби с Борусия (Дортмунд) помощник-треньорът също така увери, че подходът му е различен от този на бившия защитник.

Добри новини: Компани е изписан от болница, ясна е причината, която доведе до колабирането му
Добри новини: Компани е изписан от болница, ясна е причината, която доведе до колабирането му

“За съжаление, утрешният мач е твърде скоро за Мануел Нойер. Той все още има болки в неговия крак. Йошуа Кимих направи две индивидуални занимания, а днес ще тренира с отбора. Така че ще говорим с него и ще видим дали ще играе. Разбира се, очаква ни голям мач. Знаем колко е голям за целия свят и колко много очи ще ни гледат. Но ние просто ще правим същото както винаги. Ние сме супер конкурентоспособни във всеки ден от седмицата и искаме да продължаваме така. Днес малко ще се фокусираме върху тактиката и какво трябва да направим, за да поддържаме нещата добре по време на мача. Просто искаме играчите да излязат на терена и да покажат кои са, както и да продължат да показват в каква форма са в момента.

Мисля, че заради настоящия ритъм, нямам много време, за да мисля и да се наслаждавам на възможността да водя отбора. Например миналия сезон, когато се наложи да водя отбора срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига или в други подобни моменти, не си мисля: “Уау, това е фантастично, какво прекрасно преживяване”. Въпреки това, когато сезонът приключи и правиш равносметка на случилото се през годината и на спечелените трофеи, си казваш: “Добре, това беше специална вечер и голямо събитие”. Но в момента не изпитвам такива неща, ще помисля за тях в бъдеще със сигурност.

Дортмунд са доста добри в защита и допускат много малко голове. Често играем срещу отбори, които се подреждат така, като например Арсенал. Те също не бяха допуснали гол в ШЛ преди да дойдат тук. Но Дортмунд също така имат добри нападатели, като познават някои от тях от периода ми в Англия. Трябва да бъдем готови за всяка фаза на играта и да се представим на върха на възможностите ни. Не, определено не съм говорил с Компани за футбол след изписването му от болницата. Приемаме нещата много сериозно. Имам стриктни нареждания от директорите да не водя такива разговори и да не пълня главата на Вини с нищо освен със здравето му и времето му със семейството. Искаме той да си почине и да се възстанови добре, за да може, когато се завърне при нас, да бъде напълно готов, за да ни помага. Така че не, ние сме много стриктни в това и оставяме Вини напълно извън футбола.

Да, мисля, че има разлики между мен и Компани. Вини беше ясен, че не иска неговите асистенти да бъдат миниверсии на него и всички да правят едно и също нещо през цялото време. Така че всички ние сме различни, но се допълваме. Аналогията, която използвам за треньорския щаб, е със зебрата и щрауса. Те живеят заедно в саваната и имат взаимоотношения. Зебрата е с много добър слух и мирис, но зрението не е толкова добро. Така че ако подуши или чуе нещо, тръгва и щраусът я следва. Но щраусът има много големи очи и невероятно зрение. Така че ако види нещо и тръгне, зебрата го следва. Така че трябва да бъдем зебри и щрауси: няма как всички да имаме същото мнение или същата гледна точка. Трябва да имаме леко различен поглед. Затова се опитваме да го правим като треньорски щаб. На всяка тренировка някой работи върху атаката, друг - върху защитата, трети - върху халфовата линия. Така че имаме различни перспективи. Накрая се събираме, водим дискусии и намираме решения. Разбира се, тогава Вини показва своето лидерство и опита си на бивш футболист, като ни дава много добри гледни точки”, коментира Данкс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Скандал на Световното по борба: използват флаг на Барселона като парцал

Скандал на Световното по борба: използват флаг на Барселона като парцал

  • 30 окт 2026 | 12:35
  • 1231
  • 5
Легенда на Реал за скандала с Мбапе и Китай: Те се смятат за господарите на света

Легенда на Реал за скандала с Мбапе и Китай: Те се смятат за господарите на света

  • 30 окт 2026 | 12:19
  • 1523
  • 4
В Англия: Управлението на Ратклиф е катастрофа, Глейзър шокирани от резултатите на Ман Юнайтед

В Англия: Управлението на Ратклиф е катастрофа, Глейзър шокирани от резултатите на Ман Юнайтед

  • 30 окт 2026 | 11:12
  • 3434
  • 10
Официално: Купата на африканските нации се връща към обичайния си календар

Официално: Купата на африканските нации се връща към обичайния си календар

  • 30 окт 2026 | 11:11
  • 2013
  • 0
От Евертън официално отстраниха Грийлиш

От Евертън официално отстраниха Грийлиш

  • 30 окт 2026 | 10:52
  • 4059
  • 5
Собственикът на Милан: Аморим е моят Топ Гън, Скудетото е възможно и ще купуваме играчи през януари

Собственикът на Милан: Аморим е моят Топ Гън, Скудетото е възможно и ще купуваме играчи през януари

  • 30 окт 2026 | 10:15
  • 4403
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

  • 30 окт 2026 | 07:28
  • 7581
  • 32
ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

  • 30 окт 2026 | 07:14
  • 5246
  • 16
Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 1986
  • 1
Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 1988
  • 3
Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

  • 30 окт 2026 | 11:22
  • 7489
  • 8
Обратното броене продължава! Роналдо изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

Обратното броене продължава! Роналдо изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

  • 29 окт 2026 | 21:57
  • 27112
  • 74