Асистентът на Компани: Забранено ми е да занимавам Вини с футбол, има разлики между мен и него

Асистентът на наставника на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани - Аарън Данкс, призна, че клубното ръководство му е наредило да не занимава белгийския специалист с футболни теми по време на възстановяването му след прекарания престой в болница. На пресконференцията си преди утрешното дерби с Борусия (Дортмунд) помощник-треньорът също така увери, че подходът му е различен от този на бившия защитник.

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“За съжаление, утрешният мач е твърде скоро за Мануел Нойер. Той все още има болки в неговия крак. Йошуа Кимих направи две индивидуални занимания, а днес ще тренира с отбора. Така че ще говорим с него и ще видим дали ще играе. Разбира се, очаква ни голям мач. Знаем колко е голям за целия свят и колко много очи ще ни гледат. Но ние просто ще правим същото както винаги. Ние сме супер конкурентоспособни във всеки ден от седмицата и искаме да продължаваме така. Днес малко ще се фокусираме върху тактиката и какво трябва да направим, за да поддържаме нещата добре по време на мача. Просто искаме играчите да излязат на терена и да покажат кои са, както и да продължат да показват в каква форма са в момента.

Aaron Danks on the availability of Neuer and Kimmich for tomorrow: "Unfortunately tomorrow's game is a little bit early for Manuel Neuer. He still has pain in his foot. Jo Kimmich has done two individual sessions and will train with the team today, we'll chat to him and see" https://t.co/1n4coc55yl — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 30, 2026

Мисля, че заради настоящия ритъм, нямам много време, за да мисля и да се наслаждавам на възможността да водя отбора. Например миналия сезон, когато се наложи да водя отбора срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига или в други подобни моменти, не си мисля: “Уау, това е фантастично, какво прекрасно преживяване”. Въпреки това, когато сезонът приключи и правиш равносметка на случилото се през годината и на спечелените трофеи, си казваш: “Добре, това беше специална вечер и голямо събитие”. Но в момента не изпитвам такива неща, ще помисля за тях в бъдеще със сигурност.

Danks on whether he's enjoying being head coach at the moment and managing in the big games: "I think because of the rhythm at the moment, you don't have much time to reflect and to think back and enjoy it. So, for example, last year when I had to take the touchline responsibility against PSG in the Champions League, in those moments it's not something you go: wow, wow, this is fantastic, what a great experience. But when the season's finished and you reflect back on, okay, what happened this year and what did we go through, winning the titles and stuff, and then you go: okay, that was a special night, that was a big occasion. But in the moment you don't feel that. I'll definitely reflect on it in the future" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 30, 2026

Дортмунд са доста добри в защита и допускат много малко голове. Често играем срещу отбори, които се подреждат така, като например Арсенал. Те също не бяха допуснали гол в ШЛ преди да дойдат тук. Но Дортмунд също така имат добри нападатели, като познават някои от тях от периода ми в Англия. Трябва да бъдем готови за всяка фаза на играта и да се представим на върха на възможностите ни. Не, определено не съм говорил с Компани за футбол след изписването му от болницата. Приемаме нещата много сериозно. Имам стриктни нареждания от директорите да не водя такива разговори и да не пълня главата на Вини с нищо освен със здравето му и времето му със семейството. Искаме той да си почине и да се възстанови добре, за да може, когато се завърне при нас, да бъде напълно готов, за да ни помага. Така че не, ние сме много стриктни в това и оставяме Вини напълно извън футбола.

Danks on whether he's had football conversations with Vincent Kompany after he was discharged from hospital: "No, no, absolutely not. Absolutely not. We're taking it very seriously. I'm under strict instructions from Max and Christoph to not engage in those conversations and not fill Vince's mind with anything other than his health, his family time - we're taking it very seriously. We want him to rest, we want him to recover well so when he comes back to us, he's at his full capacity to help us. So no, we're really strict on this, and we're leaving Vince alone completely from the football." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 30, 2026

Да, мисля, че има разлики между мен и Компани. Вини беше ясен, че не иска неговите асистенти да бъдат миниверсии на него и всички да правят едно и също нещо през цялото време. Така че всички ние сме различни, но се допълваме. Аналогията, която използвам за треньорския щаб, е със зебрата и щрауса. Те живеят заедно в саваната и имат взаимоотношения. Зебрата е с много добър слух и мирис, но зрението не е толкова добро. Така че ако подуши или чуе нещо, тръгва и щраусът я следва. Но щраусът има много големи очи и невероятно зрение. Така че ако види нещо и тръгне, зебрата го следва. Така че трябва да бъдем зебри и щрауси: няма как всички да имаме същото мнение или същата гледна точка. Трябва да имаме леко различен поглед. Затова се опитваме да го правим като треньорски щаб. На всяка тренировка някой работи върху атаката, друг - върху защитата, трети - върху халфовата линия. Така че имаме различни перспективи. Накрая се събираме, водим дискусии и намираме решения. Разбира се, тогава Вини показва своето лидерство и опита си на бивш футболист, като ни дава много добри гледни точки”, коментира Данкс.

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Снимки: Gettyimages