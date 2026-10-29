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Шеф на Байерн с подробности за трансфера на Майкъл Олисе

  • 29 окт 2026 | 17:33
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 През лятото на 2024 година Байерн (Мюнхен) привлече Майкъл Олисе от Кристъл Палас срещу сумата от 53 милиона евро. Днес пазарната стойност на 24-годишното френско крило вече надхвърля двойно тази сума. Спортният директор на баварския колос Макс Еберл разказа за първи път подробности за това как клубът е осъществил сделката.

Олисе имаше нелеко минало и смени няколко детско-юношески школи в Англия. Подобен път обаче не е задължително проблем – трудностите често каляват характера на един футболист. За да опознаеш даден играч, първо трябва да потърсиш мнението на хора, които са се изправяли срещу него или са делили една съблекалня с него“, отбеляза германският ръководител.

Еберл разясни и ключовите фактори, довели до привличането на френския национал: „В случая с Майкъл голямото ни предимство бе, че негов треньор в Кристъл Палас беше Оливер Гласнер, с когото нашият спортен директор Кристоф Фройнд се познава отлично. Когато един наставник ти каже: „Взимайте го веднага“, започваш да се съмняваш. Гласнер обаче заяви: „Той все още има какво да учи и ни е изключително нужен“. Тогава разбрахме колко високо го цени всъщност.“

Личният контакт със самия футболист също е изиграл съществена роля при взимането на крайното решение: „Разговорите със самия Майкъл бяха ключови – истинско удоволствие е да се говори за футбол с него.“ 

В интервю за клубните медии Еберл не скри възхищението си от светкавичното израстване на играча: „Честно казано, знаехме, че подписваме с изключително качествено крило с ляв крак – типичен профил за Байерн. Но представянето му е просто блестящо. Цената на трансфера беше ясна заради освобождаващата клауза, а бързото му развитие се дължи както на средата в клуба, така и на подкрепата на целия отбор.“

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