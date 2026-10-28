Байерн 2:1 Магдебург, Сайбари пак извежда баварците напред, Олисе с поредна асистенция

Действащият носител на Купата на Германия Байерн (Мюнхен) води с 2:1 срещу втородивизионния Магдебург в среща от 2-рия кръг на турнира. Майкъл Олисе откри за баварците в 10-ата минута, но само пет минути по-късно Матеуш Жуковски изравни за гостите. Двубоят на "Алианц Арена" ще бъде сблъсък, в който мюнхенският гранд влиза като абсолютен фаворит, като шампионите и днес ще са без наставника си Венсан Компани, който все още е в болница, а помощникът му Аарън Данкс отново ще води отбора. Със сигурност настроението в Байерн е приповдигнато заради спечелената от Хари Кейн „Златна топка“. Гостите от Втора Бундеслига пък се намират в отлична голова форма и няма какво да губят в този двубой.

📸🏆 The DFB Pokal trophy at Allianz Arena https://t.co/VGS3wHdYGP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 28, 2026

Баварският гранд, който е на върха в Бундеслигата, се намира в добра форма, макар и не перфектна. Общо в последните си пет мача във всички турнири Байерн има 2 победи и 3 равенства, като тимът са отбелязали 16 попадения, но са инкасирали 9 гола. Магдебург пък заема 5-о място във Втора Бундеслига с актив от 16 точки след девет изиграни кръга. В последния си шампионатен мач тимът смаза Карлсруе с 6:1.

Mit dieser 𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻𝑬𝑳𝑭 ins Pokalspiel! 🔴⚪️ https://t.co/bQH67y8qzy — FC Bayern München (@FCBayern) October 28, 2026

В първия кръг на турнира Байерн (Мюнхен) постигна убедителна победа като гост над Оснабрюк с 4:1. От своя страна, съставът на Магдебург си осигури място в тази фаза след категоричен успех с 4:0 над Балингер.

Предстоящият сблъсък връща спомените към турнира за Купата на Германия през сезон 2000/01, когато Магдебург сензационно отстрани баварците след дузпи при резултат 1:1 в редовното време и продълженията. През 2009 година двата тима изиграха и приятелска среща, спечелена от Байерн с 3:2.

Das ist unser 𝑻𝑬𝑨𝑴 für München 🏆🔥 —————— #FCBFCM #EINMALIMMER https://t.co/8heNwhSzDz — 1. FC Magdeburg (@1fc_magdeburg) October 28, 2026

Извън строя за Байерн отново са Йошуа Кимих, Мануел Нойер, Джамал Мусиала, Луис Диас и Ким Мин-Жае. Така асистентът на Компани Аарън Данкс днес прави само две промени в сравнение с победата над Фрайбург. Хари Кейн е оставен на пейката, а на негово място ще играе Исмаел Сайбари, който ще действа като десетка. Серж Гнабри пък ще води атаката на отбора, като титуляри по двата фланга отново са Майкъл Олисе и Ленарт Карл. Другата промяна е, че Хироки Ито заменя в отбраната Дайо Упамекано. Конрад Лаймер и Том Бишоф отново започват в средата на терена. На вратата отново е Йонас Урбиг.

Магдебург пък излиза във смела формация 4-3-3, като в предни позиции са Емануел Ийоха, полският нападател Матеуш Жуковски и Баръш Атък. Любопитното е, че в халфовата линия Фелипе Чавес, който е преотстъпен именно от Байерн, стартира като титуляр.

👏 https://t.co/APoBPl8Own — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 28, 2026

Преди началото на двубоя съотборниците на Хари Кейн му направиха шпалир в чест на спечелената "Златна топка". С началото на мача Байерн натисна и в 9-ата минута Исмаел Сайбари стреля опасно, но малко над гредата. Само минута по-късно обаче мароканецът се реваншира и се откусна от защитата на Магдебург, като не прояви никакъв егоизъм и намери Майкъл Олисе, който на празна врата с лекота отбеляза за 1:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google