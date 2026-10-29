Добри новини: Компани е изписан от болница, ясна е причината, която доведе до колабирането му

Треньор на Байерн Мюнхен Венсан Компани беше изписан от болницата пет дни след като колабира на тренировъчната база на германския клуб. Спортният директор на баварците Макс Еберл разкри, че причината за инцидента е раздразнение на мозъчните обвивки, които обграждат главния и гръбначния мозък. Състоянието може да предизвика болезнени мускулни спазми. 40-годишният белгиец беше откаран в болница миналия петък, след като се почувства зле, докато наблюдаваше занимание на втория отбор на Байерн.

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„Мисля, че това е най-голямата и най-добрата новина за всички нас. Установиха каква е причината. Именно раздразнението на мозъчните обвивки доведе до инцидента миналия петък. Вече му разрешиха да се прибере у дома, където ще продължи възстановяването си. В неговия случай това означава почивка и медикаментозно лечение“, заяви Еберл пред "АРД". Той изрази увереност, че Компани скоро ще се завърне край тъчлинията, но подчерта, че треньорът ще получи цялото необходимо време за възстановяване. „От самото начало говорим за седмици“, добави спортният директор.

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Според информации в германските медии Компани е загубил съзнание и е получил гърчове при падането, като е изкълчил и рамото си. Все още няма конкретна дата за завръщането му към работата с отбора. В негово отсъствие помощникът му Арън Данс пое ръководството на Байерн и беше на пейката при победите над Фрайбург и Магдебург. Компани е начело на баварците от 2024 г. и вече изведе тима до две титли в Бундеслигата. Преди да поеме германския гранд, белгиецът работи в Андерлехт и Бърнли, а като футболист прекара 11 години в Манчестър Сити, с чийто екип спечели четири титли в Премиър лийг.

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Снимки: Gettyimages