Федерер, Джокович и световният тенис елит изпратиха Вавринка с емоционални послания

След като Стан Вавринка официално се сбогува с професионалния тенис, редица негови дългогодишни съперници от АТР Тур отправиха специални лични послания към бившия номер три в света. Във видео в негова чест се включиха легенди като Роджър Федерер, Новак Джокович, Анди Мъри и Карлос Алкарас, които отдадоха признание на 41-годишния швейцарец след оттеглянето му на турнира в Базел.

Неговият сънародник Роджър Федерер си припомни най-паметните мигове, които двамата споделиха на корта за родината си – от триумфа с Купа „Дейвис“ през 2014 година в Лил до спечелването на олимпийското злато на двойки на Игрите в Пекин през 2008 година.

Стан Вавринка приключи славната си кариера пред родна публика

„Искам от все сърце да ти благодаря за твоята напълно невероятна кариера,“ заяви Федерер. „Постигнатото от теб е изумително. Прекрасно е, че успяхме да преживеем толкова много неща заедно – както титлата от Купа „Дейвис“ в Лил, така и Олимпийските игри в Пекин. Това са спомени, които никога няма да забравя, и се надявам, че и ти няма да ги забравиш", добави Маестрото.

Вавринка завършва спортния си път с 16 титли на ниво АТР, сред които три отличия от Големия шлем. В два от тези шампионски финала швейцарецът победи Новак Джокович, който днес е рекордьор с 24 титли от Шлема.

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„Стан преди всичко е прекрасен човек, каза Джокович. - Някой, когото наистина ценя и уважавам. Страхотен мъж – винаги изключително дружелюбен и открит. Той притежаваше всичко. Един от най-добрите играчи в тениса през последните 20-30 години. Заслужава да бъде празнуван и категорично заслужава всички получени цветя и овации.“

През годините Вавринка водеше незабравими битки с представителите на „Голямата четворка“ – Федерер, Рафаел Надал, Джокович и Мъри, като всички те са оглавявали световната ранглиста. Анди Мъри, който също има три титли от Големия шлем, обърна внимание на емблематичния бекхенд с една ръка на швейцареца.

Най-паметните моменти от бляскавата кариера на Стан Вавринка в снимки

„Поздравявам те за невероятната кариера, заяви Мъри. - Постиженията ти са поразителни. За съжаление, в даден момент всички ние трябва да спрем. Три титли от Големия шлем, един от най-великите бекхенди за всички времена и страхотен човек извън корта. Желая ти само най-доброто във всичко, което предстои – тенисът ще страда от твоята липса.“

Когато Вавринка започна професионалната си кариера през 2002 година, Карлос Алкарас все още не беше роден. Година след това испанецът беше само на един месец, когато швейцарецът завоюва юношеската титла на „Ролан Гарос“ през 2003 г. Макар двамата никога да не са се срещали в официален двубой, 23-годишният испански талант също има ценни спомени със Stan The Man.

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„Бях изключително щастлив, че имах възможността да го наблюдавам, докато израствах, сподели Алкарас. - След като стигнах до тура, за мен беше привилегия да тренирам с него и да делим една съблекалня. Стан е страхотна личност и велик играч. Желая му всичко най-хубаво в бъдеще.“

Стан Вавринка - човекът за големите мачове

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