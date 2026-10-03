Марица (Милево) победи Созопол

Марица (Милево) се наложи с 4:2 у дома над едноименния тим на Созопол. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините излязоха напред в резултата в 25-ата минута с попадението на Христо Димитров. Малко по-късно Константин Петров удвои аванса. Към края на първото полувреме Борислав Трендафилов върна интригата – 2:1. Премахнаха я окончателно след почивката попаденията на Диян Чойнев и отново Христо Димитров. Накрая Стоян Митев си вкара нелеп автогол за 4:2. Имаше още голови ситуации.

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