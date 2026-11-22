Николай Жечев: Важна победа над добър отбор

Едноименният тим на Ямбол се наложи с 1:0 в Съединение над местния Гигант. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол взе точките в Съединение

Николай Жечев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Важна победа срещу един от добрите отбори в групата. Получи се хубав мач, в голямата му част беше равностоен. Поведохме през първото полувреме, като до почивката пропуснахме още няколко възможности. През втората част домакините понатиснаха, но се справихме в защита. Доволен съм от проявения характер… показахме мъжкарство! За пореден път доказахме, че Ямбол има добър отбор, въпреки че и за този двубой имахме кадрови проблеми. В последния момент се наложи Хайри Саралиев да пропусне мача, знаете, че имахме контузени и наказан футболист. Това наложи да прекроя състава, след като се наруши защитната ни формация, но се справихме. Има настроение в отбора, представяме се добре, много се надявам това да се запази и след последния мач следващата седмица. Как го правим?! Разведряваме обстановката и по време на тренировки, както и в съблекалнята. В това се крият успехите ни“.

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