Петър Кюмюрджиев: Напълно заслужена победа на Розова долина

Розова долина (Казанлък) се наложи с 3:0 у дома над едноименния тим на Созопол. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Розова долина с категоричен успех

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на созополския тим коментира пред клубния сайт.

„Напълно заслужена победа на Розова долина. Бяха по-мотивирани и напълно логично спечелиха. Честитя им успеха. За нас предстои последен мач срещу Марица (Пловдив), който трябва да спечелим на всяка цена. Още веднъж – честито на Розова долина, чийто футболисти повече желаеха победата“.

Снимка: fcsozopol.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google