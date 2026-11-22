Иван Кочев: Не вкарахме положенията си

Родопа (Смолян) спечели у дома с 1:0 срещу Марица (Милево). Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Родопа надви Марица (Милево)

Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Няма как да съм доволен, тъй като сами сме си виновни за загубата. Създадохме доста голови ситуации – само през второто полувреме, около 4-5, но не успяхме да реализираме нито една. Или пропускахме, или вземахме грешни решения, от което не съм доволен. Домакините от Родопа вкараха от дузпа, като това беше единственият им удар в нашата врата. Имам сериозни претенции за дузпата, защото нашият вратар първо избива топката, а след това противниковият футболист се блъска в него и пада на земята. След дузпата главният съдия явно беше леко гузен и започна да дава някакви фаулове за нас – аз не искам такава помощ. През второто полувреме Кисьов от Родопа заслужаваше втори жълт картон, но отново не го показа. През цялата седмица говорихме, че бързо трябва да забравим двубоя със Спартак Пловдив и да победим в Смолян, за да държим второто място, но не се получи“.

Снимка: fcmaricamilevo.com

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