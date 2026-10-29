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Ключов халф на Наполи аут за целия ноември

  • 29 окт 2026 | 17:35
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Халфът на Наполи Станислав Лоботка е с контузия в левия си глезен, съобщиха от клуба след днешните му медицински прегледи. Словашкият национал получи травмата при снощната победа с 4:1 над Монца, като беше принудително заменен още в 15-ата минута, след като съперниковият играч Рикардо Мангаш се стовари върху крака му.

Според италианските медии възстановяването му ще продължи 50-60 дни. Това означава, че Лоботка със сигурност ще пропусне всички мачове на тима през ноември, като ще се завърне в игра най-рано в средата на декември. 31-годишният полузащитник е сред основните играчи в състава на Масимилиано Алегри, като през този сезон е записал 12 мача с един гол във всички турнири.

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Снимки: Gettyimages

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