Баная видя най-добрия си шанс за атака и обеща по-агресивен подход

Пилотът на Дукати Франческо Баная обяви, че е готов да поема значително повече рискове по време на предстоящия състезателен уикенд за Гран При на Малайзия. Според италианеца пистата „Сепанг“ предоставя най-добрата му възможност за силен финал и запомнящо се класиране преди предстоящото му напускане на заводския тим.

Баная има отлична статистика на малайзийското трасе, след като триумфира в две от последните четири издания на надпреварата. През изминалия сезон Баная спечели полпозишън с машината GP24 и триумфира в спринтовото състезание, макар и тогава да се бореше с технически проблеми, белязали голяма част от кампанията му.

Nothing gets between a rider and a championship fight 👀 #MalaysianGP🇲🇾 https://t.co/VdCUesPZEA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2026

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С наближаването на края на сезон 2026 италианският ас се надява познатата писта да му помогне да преоткрие удоволствието от пилотирането на GP26 след трудна и разочароваща състезателна година.

„Нямам търпение да се кача на мотора тук. Обожавам това трасе и смятам, че това е най-добрата възможност да се насладя на карането. Ще дам абсолютния си максимум и ще рискувам повече, за да изпитам удоволствие. Задачата ще бъде изключително трудна, но и през миналата година нямах перфектните настройки, а успях да спечеля квалификацията и спринта, преди да възникне проблем в основното състезание. Предсезонните тестове тук минаха отлично – показахме висока скорост и силно темпо“, заяви Баная.

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Първоначалните планове за цялостна реконструкция и полагане на нова настилка на „Сепанг“ през настоящата година в крайна сметка бяха отменени. Само отделни сектори са с обновен асфалт, като пилотите от Формула 1 вече изразиха тревога от рушащата се настилка по време на състезанието за Гран При на Бахрейн в Малайзия по-рано този месец.

Поради тази причина доставчикът на гуми Мишлен предостави допълнителни средно твърда задни гуми, първоначално разработени за очаквания изцяло нов асфалт, като състезателите ще разполагат също с мека и твърда опция.

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„Гумите са различни в сравнение с тези от тестовете, тъй като очакванията бяха за изцяло нов асфалт. Заради забавяне в доставките на материали настилката остана почти същата, а колите от Формула 1 са оставили следи по правите. Предстои да видим как ще се държи новата средно твърда гума – със сигурност ще бъде интересно предизвикателство“, допълни италианският състезател.

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Снимки: Gettyimages