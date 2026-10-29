Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Марк Маркес за Хорхе Мартин: Адреналинът е най-доброто обезболяващо!

  • 29 окт 2026 | 14:21
  • 269
  • 0

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес предупреди, че не бива да се подценява потенциалът на прекия му съперник за титлата Хорхе Мартин, след като той получи зелена светлина от лекарите за участие в Гран При на Малайзия този уикенд.

Мартин счупи китка след тежко падане по време на спринтовото състезание в Австралия миналата седмица, в резултат на което изостана на десет точки зад Маркес в битката за шампионата. Пилотът на заводския тим на Априлия получи медицинско разрешение да се включи в първата свободна тренировка на пистата „Сепанг“, въпреки че мнозина очакват травмата сериозно да ограничи темпото му на пистата.

Хорхе Мартин: Чака ме изключително тежък и болезнен уикенд
Хорхе Мартин: Чака ме изключително тежък и болезнен уикенд

Състезателят на Дукати Маркес обаче е категоричен, че съперникът му няма да бъде лесна мишена. Той припомни въведените значително по-строги медицински изисквания след неговото собствено преждевременно завръщане на пистата в Херес през 2020 г., което тогава задълбочи контузиите му.

„Смятам, че след новите правила, които бяха въведени след моята контузия в Херес, щом лекарите го обявят за готов, това означава, че той наистина може да кара. А щом е в състояние да кара, нивото му ще бъде много високо, защото адреналинът е най-доброто обезболяващо средство“, коментира 33-годишният испанец.

Хорхе Мартин получи зелена светлина да стартира уикенда в Малайзия
Хорхе Мартин получи зелена светлина да стартира уикенда в Малайзия

В изказване пред испанските медии Маркес подчерта своята увереност в скоростта на сънародника си:

„Не просто се надявам, че той ще бъде бърз – напълно сигурен съм в това. Това няма да промени моята подготовка и подход към уикенда, но със сигурност ще натискам до предела на възможностите си.“

Маркес приветства усилията на Мартин да излезе на пистата в Малайзия, отбелязвайки, че присъствието му е изключително важно за феновете и за интригата в първенството: „Естествено, че за битката за шампионската титла е много по-добре Хорхе да бъде на старта. Радвам се да го видя обратно на трасето.“

Марк Маркес загатна за скорошно оттегляне от MotoGP
Марк Маркес загатна за скорошно оттегляне от MotoGP

Въпреки дипломатичния тон на Маркес, психологическото предимство в момента е на негова страна след събитията на „Филип Айлънд“. В Австралия Мартин допусна падане по време на директния дуел с Маркес в спринта, въпреки че разполагаше с по-добро състезателно темпо. Това бе поредна грешка след спринта в Индонезия, където състезателят на Априлия отново бе по-бърз, но след като бе принуден да отстъпи лидерството заради налягането в гумите, сгреши при опита си да си върне първото място.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хорхе Мартин получи зелена светлина да стартира уикенда в Малайзия

Хорхе Мартин получи зелена светлина да стартира уикенда в Малайзия

  • 29 окт 2026 | 08:16
  • 1712
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 13620
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 29 окт 2026 | 07:55
  • 3496
  • 1
Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 64800
  • 82
Пистата за MotoGP в Аделаида премина ключово изпитание преди дебюта си през 2027 година

Пистата за MotoGP в Аделаида премина ключово изпитание преди дебюта си през 2027 година

  • 28 окт 2026 | 17:49
  • 1076
  • 0
Макс Верстапен пропуска първата тренировка в Мексико

Макс Верстапен пропуска първата тренировка в Мексико

  • 28 окт 2026 | 17:37
  • 6100
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 27445
  • 78
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 4618
  • 5
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 5347
  • 1
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 21970
  • 57
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 10942
  • 5
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 7784
  • 1