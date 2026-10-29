Марк Маркес за Хорхе Мартин: Адреналинът е най-доброто обезболяващо!

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес предупреди, че не бива да се подценява потенциалът на прекия му съперник за титлата Хорхе Мартин, след като той получи зелена светлина от лекарите за участие в Гран При на Малайзия този уикенд.

Мартин счупи китка след тежко падане по време на спринтовото състезание в Австралия миналата седмица, в резултат на което изостана на десет точки зад Маркес в битката за шампионата. Пилотът на заводския тим на Априлия получи медицинско разрешение да се включи в първата свободна тренировка на пистата „Сепанг“, въпреки че мнозина очакват травмата сериозно да ограничи темпото му на пистата.

Nothing gets between a rider and a championship fight 👀 #MalaysianGP🇲🇾 https://t.co/VdCUesPZEA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2026

Хорхе Мартин: Чака ме изключително тежък и болезнен уикенд

Състезателят на Дукати Маркес обаче е категоричен, че съперникът му няма да бъде лесна мишена. Той припомни въведените значително по-строги медицински изисквания след неговото собствено преждевременно завръщане на пистата в Херес през 2020 г., което тогава задълбочи контузиите му.

„Смятам, че след новите правила, които бяха въведени след моята контузия в Херес, щом лекарите го обявят за готов, това означава, че той наистина може да кара. А щом е в състояние да кара, нивото му ще бъде много високо, защото адреналинът е най-доброто обезболяващо средство“, коментира 33-годишният испанец.

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В изказване пред испанските медии Маркес подчерта своята увереност в скоростта на сънародника си:

„Не просто се надявам, че той ще бъде бърз – напълно сигурен съм в това. Това няма да промени моята подготовка и подход към уикенда, но със сигурност ще натискам до предела на възможностите си.“

Маркес приветства усилията на Мартин да излезе на пистата в Малайзия, отбелязвайки, че присъствието му е изключително важно за феновете и за интригата в първенството: „Естествено, че за битката за шампионската титла е много по-добре Хорхе да бъде на старта. Радвам се да го видя обратно на трасето.“

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Въпреки дипломатичния тон на Маркес, психологическото предимство в момента е на негова страна след събитията на „Филип Айлънд“. В Австралия Мартин допусна падане по време на директния дуел с Маркес в спринта, въпреки че разполагаше с по-добро състезателно темпо. Това бе поредна грешка след спринта в Индонезия, където състезателят на Априлия отново бе по-бърз, но след като бе принуден да отстъпи лидерството заради налягането в гумите, сгреши при опита си да си върне първото място.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages